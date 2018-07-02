Можно ли красить волосы при псориазе

Фото: ВикипедияМожно ли красить волосы при псориазеУ людей с псориазом кожи головы окрашивание волос может вызвать проблемы. Однако, несколько ключевых шагов до, во время и после нанесения красителя на волосы могут предотвратить осложнения.

Безопасно ли человеку, страдающему псориазом, красить волосы?

Красители для волос могут вызвать раздражение кожи головы.

Но существуют некоторые моменты, которые нужно учитывать заранее.

Красители для волос не обязательно усугубляют симптомы. Псориаз поражает кожу головы, а не на волосы. При правильной подготовке человек может ухаживать за волосами, как обычно.

Однако химикаты некоторых красителей могут раздражать кожу головы. Красители для волос могут содержать различные химические вещества в различных сочетаниях. По этим причинам трудно предсказать реакцию.

Вспышка псориаза приводит к воспалению и повышенной чувствительности кожи головы. Химикаты в красках для волос могут усугубить состояние и ухудшить симптомы.

Советы для защиты кожи головы

1. Поговорите с парикмахером

Многие стилисты знакомы с псориазом, и при необходимости объясните чувствительность к конкретным средствам и обсудите варианты.

2. Сначала проверьте средство

Проверьте, раздражает ли средство, для этого нанесите его на небольшую область головы или шеи, подождите рекомендованный период времени и промойте, как указано.

3. Используйте лечебные процедуры заранее

Применяйте предписанные процедуры лечения псориаза за 1-2 дня до окрашивания волос.

4. Используйте вазелин для защиты кожи

Нанесите вазелин на лоб, уши, шею и другие области, которые могут случайно подвергнуться воздействию красителя. Это помешает химическим веществам раздражать более чувствительные участки головы.

5. Принесите средства из дома

В салоне может не быть средств, которые подходят для вас. Многие позволяют клиентам приносить свои средства, в том числе лечебные шампуни.

6. Попросите щадящий уход

Попросите парикмахера быть аккуратным. Это может включать не использование твердых кистей, которые могут повредить кожу головы и минимизировать трение и тепло. Кроме того, теплая вода вызывает меньше раздражения кожи головы, чем вода высоких температур.

7. Принять метод проб и ошибок

Иногда единственный способ узнать, может ли средство вызвать вспышку, — попробовать его. Если человек испытывает раздражение или жжение, он должен предупредить стилиста.

Природные альтернативы красителю для волос

Любое средство может раздражать кожу головы. Однако природные красители могут быть безопасными и более мягкими, чем традиционные средства для окрашивания волос.

Наиболее популярные природные средства для окрашивания волос:

Хна Этот хорошо известный краситель обычно оставляет красноватый оттенок волос. Человек должен проявить дополнительную осторожность с черной или темно-коричневой хной. Эти красители обычно содержат парафенилендиамин, который является раздражителем.

Пищевая сода

Ее можно использовать для осветления цвета волос.

Кофе или черный чай Могут быть использованы для окрашивания волос в коричневый цвет.

Лимонный сок Можно смешать лимонный сок в равных частях с дистиллированной водой для осветления волос.

Перекись водорода

Хотя многие не считают ее естественным средством, она является более мягкой альтернативой осветлению волос.

Рекомендации

Невозможно предотвратить вспышку псориаза, но можно уменьшить риск. Для этого дерматологи рекомендуют:

Осторожно расчесывать волосы

Избегать щипцов для завивки: они могут натягивать волосы или сжигать кожу головы. Выпрямление волос может вызвать раздражение кожи головы и вызвать симптомы псориаза.

Избегайте парафенилендиамин: многие красители для волос содержат этот химикат, который раздражает кожу. Люди с псориазом могут быть особенно к нему чувствительны.

Человек может окрасить волосы без ухудшения симптомов псориаза. Тем не менее, всегда рекомендуется проявлять осторожность и заранее предпринять определенные шаги.