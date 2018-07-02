Фолловеры раскритиковали Алену Шишкову за «лысую» прическу, но остались в восторге от ее красивых виниров

Алена Шишкова поделилась видео, на котором демонстрирует свою идеальную внешность, но не все фолловеры оценили.

После победного матча Испания-Россия звезды отечественного шоу-бизнеса активно делятся с фолловерами своей радостью. Не стала исключением и Алена Шишкова. В своем Instagram модель разместила небольшое видео с трибун, на котором она широко улыбается ни не сдерживает эмоции.

И пока одни расхваливают внешность Алены, делая особый акцент на зубах: «Красивые виниры», другие отмечают, что они совсем не в восторге от внешности Шишковой: «Страшная капец при виде тебя я бы испугался»; «Подумала что лысая. Цвет волос бы разбавить темным, как по мне».

А тебе нравится внешность Алены Шишковой?

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Фото:Instagram