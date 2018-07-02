Ещё
Фолловеры раскритиковали Алену Шишкову за «лысую» прическу, но остались в восторге от ее красивых виниров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фолловеры раскритиковали Алену Шишкову за «лысую» прическу, но остались в восторге от ее красивых виниров 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Алена Шишкова поделилась видео, на котором демонстрирует свою идеальную внешность, но не все фолловеры оценили.
После победного матча Испания-Россия звезды отечественного шоу-бизнеса активно делятся с фолловерами своей радостью. Не стала исключением и Алена Шишкова. В своем Instagram модель разместила небольшое видео с трибун, на котором она широко улыбается ни не сдерживает эмоции.
И пока одни расхваливают внешность Алены, делая особый акцент на зубах: «Красивые виниры», другие отмечают, что они совсем не в восторге от внешности Шишковой: «Страшная капец при виде тебя я бы испугался»; «Подумала что лысая. Цвет волос бы разбавить темным, как по мне».
А тебе нравится внешность Алены Шишковой?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Как носить косы этим летом: звездные примеры и секреты сложных плетений Выбритый висок, афрокосички и еще 3 модные летние прически, которые доставят тебе массу хлопот WMJ BOX: топ идеальных и невесомых масок для волос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцев «адово бомбануло» от поведения Земфиры105
В Google отреагировали на скандал с Крымским мостом362
Пропавшую в пещере футбольную команду нашли через 10 дней21
На Украине оценили решение Путина по воинским частям557
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России3
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Статьи
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:58
«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении»
В мире Статьи
03:41
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ
Рынки Статьи
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы Катастрофы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение