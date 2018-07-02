Принцесса Диана использовала этот лайфхак, чтобы тайно изменить стрижку

Принцессу Диану называют самой популярной и любимой королевской особой за всю историю Британии, и одна из причин тому — ее естественность: экс-супруга принца Уэльского Чарльза предпочитала натуральный макияж и выбирала простые наряды, которые можно было повторить. Но оказывается, она любила экспериментировать и примерять новые стрижки, макияж, одежду — только многое не могла себе позволить.

Так, например, даже менять стрижку ей пришлось тайно. Белокурые волосы были ее визитной карточкой многие годы (в свое время, говорят, она подсмотрела прическу в журнале Vogue), и резкая перемена во внешности могла шокировать ее поклонников. Она очень этого боялась. Диане и ее стилисту Ричарду Далтону пришлось прибегнуть к лайфхаку, который они сами же и изобрели, — состричь длину постепенно, чтобы никто не заметил.

Публикация от Remember Princess Diana (@rememberprincessdiana)

2 Июл 2018 в 7:25 PDT «Что бы я ни делал с ее волосами, это оказывалось на первых полосах газет, — рассказал Далтон. — Нам нужно было быть осторожными. Поэтому мы не стали делать ей короткую стрижку сразу, а укорачивали волосы понемногу в течение нескольких недель».

Публикация от Vincenzo Felice (@vincenzo_felice)

2 Июл 2018 в 7:50 PDT Ричард Далтон работал с принцессой Дианой 12 лет. Они познакомились, когда ей было всего 17 лет. Тогда Далтон был владельцем собственного салона красоты и стриг сестру Дианы, а с самой Дианой начал работать уже после ее свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году. Парикмахер признается, что когда принцесса сделала ему предложение присоединиться к ее команде, он продал бизнес, чтобы быть с ней каждый день. Именно Далтон делал принцам Уильяму и Гарри их первые в жизни стрижки.

Публикация от Prince Harry & Meghan Markle (@meghanharry2018)

2 Июл 2018 в 7:14 PDT Волна воспоминаний о принцессе Диане возникла после свадьбы ее младшего сына принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл, которая теперь, как и Кейт Миддлтон , обречена на постоянное сравнение с принцессой Дианой.

Впрочем, ее свадебный образ парикмахер Дианы одобрил: «Прическа [Меган] была элегантна и хорошо сочеталась не только с платьем, но и с тиарой и фатой. Люди не знают, но эти вещи имеют огромное значение. Тиара — это королевское украшение, и с ним нужно быть очень осторожным. Никакие спреи и другие стайлинговые продукты не должны попадать на камни».

Публикация от 🇺🇸🇬🇧𝐻𝒜𝑅𝑅𝒴 𝒜𝒩𝒟 𝑀𝐸𝒢𝐻𝒜𝒩🇺🇸🇬🇧 (@megandharryofsussex)

1 Июл 2018 в 1:36 PDT Ричард Далтон отметил также, что в организации свадьбы было множество отсылок к жизни и вкусам принцессы Дианы: играл ее любимый гимн Guide Me, O Thy Great Redeemer, который в свое время звучал на свадьбе Дианы (и на ее похоронах), а в декоре были использованы ее любимые цветы — белые розы и ландыши.

Напомним, что в августе этого года со дня гибели принцессы Дианы исполнится 21 год.