Косметичка звезды: любимые бьюти-продукты Ким Кардашьян не дороже 10 долларов

Признанная королева соцсетей Ким Кардашьян регулярно делится собственными бьюти-находками с подписчиками в приложении KKW. На этот раз она рассказала, какие средства для мейкапа и его снятия, представленные в сегменте масс-маркет, заслужили ее безусловное одобрение.

«Если вам приходится оглядываться на свой бюджет, чтобы сделать гламурный макияж, то у меня для вас новость: существует множесто восхитительных продуктов стоимостью до десяти долларов, — пишет Кардашьян. — Я собрала для вас самые любимые».

В musthave-списке Ким есть почти всё для полноценного макияжа — за исключением базы и тональных средств. Но и того, что есть, уже немало! Смотрите сами:

Тушь L’Oreal Voluminous Mascara Carbon Black

Цена 9 долларов (около 570 рублей)

Запеченные румяна Milani Cosmetics Baked Blush in Liminoso

Цена 7 долларов (около 440 рублей)

Накладные ресницы Ardell Individual Lashes

Цена 5 долларов (около 315 рублей)

Тени для век L’Oreal Infallible Eyeshadow Bronzed Taupe

Цена 8 долларов (около 505 рублей)

Карандаш-подводка для век Revlon Colorstay Eye Liner in Black

Цена 6 долларов (около 380 рублей)

Закрепляющая пудра NYX Professional Makeup HD Studio Finishing Powder

Цена 7 долларов (около 440 рублей)​

Салфетки для снятия макияжа Neutrogena Makeup Remover Night Calming Cleansing Wipes

Цена 6 долларов (около 380 рублей)

Полезна ли вам эта подборка любимых недорогих средств Ким Кардашьян? Какие средства из сегмента масс-маркет можете назвать своими любимыми?