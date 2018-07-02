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В Москва-Сити открылся салон Nail Sunny & Beauty
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В Москва-Сити открылся салон Nail Sunny & Beauty 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
В бизнес-центре Москва-Сити (башня Город столиц; Пресненская наб., д. 8, стр. 1) открылся салон Nail Sunny & Beauty, девятый по счету в сети.
Это самый большой салон сети, где к тому же объединена ногтевая студия и бьюти зона в одном пространстве. В салоне также есть кафе, в котором представлены салаты, сэндвичи, смузи, чай и кофе.
В новом Nail Sunny & Beauty можно сделать маникюр и педикюр, стрижку и укладку, эпиляцию, макияж. Представлен и brow & lash bar.
В ближайшее время салон Nail Sunny откроется в Лос-Анджелесе.
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