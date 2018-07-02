В Москва-Сити открылся салон Nail Sunny & Beauty

В бизнес-центре Москва-Сити (башня Город столиц; Пресненская наб., д. 8, стр. 1) открылся салон Nail Sunny & Beauty, девятый по счету в сети.

Это самый большой салон сети, где к тому же объединена ногтевая студия и бьюти зона в одном пространстве. В салоне также есть кафе, в котором представлены салаты, сэндвичи, смузи, чай и кофе.

В новом Nail Sunny & Beauty можно сделать маникюр и педикюр, стрижку и укладку, эпиляцию, макияж. Представлен и brow & lash bar.