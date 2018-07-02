10 продуктов, которые спасут ваши волосы от выпадения

Вы страдаете от выпадения волос даже при строгом режиме ухода за волосами? Добро пожаловать в клуб, потому что у многих из нас такая же проблема. Это распространенное заблуждение думать, что просто смазывание маслом, мытье шампунем и кондиционирование волос регулярно сделают их сильными и здоровыми. Выполнение их правил необходимо, но вместе с тем есть еще один важный аспект, который играет решающую роль для здоровья волос — правильная диета. Вам необходимо придерживаться сбалансированной диеты, состоящей из продуктов, содержащих питательные вещества, которые улучшают текстуру волос и ограничивают выпадение волос. Это будет работать как волшебство и добавит блеск вашим волосам. Итак, пришло время пересмотреть свою диету и добавить продукты, которые улучшают здоровье волос. МедикФорум собрал список продуктов, которые помогут поддержать волосы здоровыми.

Продукты, которые помогают предотвратить падение волос

1. Зеленые листовые овощи Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, зелень репы, швейцарский мангольд и салат, содержат железо, необходимое для того, чтобы клетки волос оставались активными и здоровыми. Дефицит железа вызывает потерю волос, поскольку необходимое количество питательных веществ не попадает в корни волос. Кроме того, зелень содержит витамины А и С, которые хороши для кожи головы. Они также являются естественными кондиционерами для волос. Даже зелень репы и швейцарский мангольд содержат витамины А и С. Лучший способ потреблять зеленые листовые овощи — это сделать салат или добавить их к чечевице. 2. Морковь Морковь богата бета-каротином, который является важным питательным веществом в пищевых продуктах, который поможет предотвратить выпадение волос. Морковь также содержит достаточно витамина А, который улучшает здоровье кожи головы и волосяных фолликулов.

Морковь полна других питательных веществ и минералов, таких как витамины K, C, B6, B1, B3, B2, клетчатка, калий и фосфор, которые имеют решающее значение для поддержания сильных и здоровых волос. Пейте морковный сок каждый день, чтобы увидеть как меняются ваши волосы в лучшую сторону. Вы также можете употреблять морковь в сыром виде, добавлять ее в салат или делать с ней суп или карри. 3. Сладкий картофель Сладкий картофель содержит медь, железо и белок, которые способствуют росту волос и поддерживают здоровье кожи головы. Он также богат бета-каротином, который способствует росту клеток, предотвращает истончение волос и улучшает тусклые волосы. Сладкий картофель содержит калий и магний, которые успокаивают чувства и снимают стресс. Это свойство может быть полезным, поскольку стресс часто вызывает потерю волос. Вы можете есть сладкий картофель различными способами. 4. Грецкие орехи Грецкие орехи известны как «пища для волос», потому что они содержат омега-3 жирные кислоты — питательные вещества, необходимые для здоровых и сильных волос. Грецкие орехи также содержат цинк, железо, селен и витамины B1, B6 и B9, которые стимулируют рост волос и эффективно уменьшают выпадение волос. Они также содержат биотин, витамин Е, белок и магний, которые укрепляют волосяные фолликулы и поддерживают здоровье кожи головы. Вы можете либо есть грецкие орехи сырыми, либо вымочить их в воде на ночь и есть после этого. Они отлично дополняют салаты и десерты. 5. Чечевица Чечевица, горох, желтая чечевица, нут и фасоль, богаты фолиевой кислотой, фосфором и клетчаткой. Эти питательные вещества увеличивают подачу кислорода на кожу головы, тем самым стимулируя рост волос.

Белок в чечевицах помогает строить клетки, жизненно необходимые для роста волос. Он питает кожу головы и волосяные фолликулы и улучшает их здоровье. Существует миллион способов употребления чечевицы. Просто замочите чечевицу в воде и вскипятите ее со специями. 6. Цветная капуста Цветная капуста содержит витамины А, Е, С и К, натрий, калий, кальций, марганец, цинк, жиры, медь и железо — все это уменьшает выпадение волос. Питательные вещества в цветной капусте способствуют заживлению и помогают организму быстро оправиться от повреждений. Это также омолаживает ваши волосы. Существуют различные способы потребления цветной капусты. Лучший способ — кипятить овощь, посыпать солью. 7. Апельсины Апельсины богаты витамином С, что повышает рост волос. Они также содержат антиоксиданты, флавоноиды, бета-каротин, магний и клетчатку, которые творят чудеса для улучшения здоровья волос. Апельсины помогают лечить перхоть, что тоже может приводить к потере волос. Они также улучшают текстуру волос. Лучше потреблять апельсины свежими. Следующим лучшим вариантом является сок. Вы также можете добавить их в фруктовый салат и насладиться закуской. 8. Миндаль Миндаль богат магнием, что делает его одним из лучших продуктов для предотвращения выпадения волос, а также помогает уменьшить выпадение волос. Потребление миндаля также питает кожу головы.

Магний также играет жизненно важную роль в укреплении волос и предотвращении поломки. Возьмите миндаль и вымочите его в воде несколько часов. Потом можете есть. 9. Гуава Гуава — богатый источник витаминов А и С, а также минералов, таких как медь, марганец и магний. Это отличный источник питательных веществ, которые помогают улучшить здоровье волос. Гуава содержит больше витамина С, чем апельсины, и больше калия, чем бананы. Это мощное сочетание двух питательных веществ может полностью изменить ваши волосы к лучшему. Вы можете просто нарезать вымытую гуаву и смаковать ее со щепоткой соли. 10. Льняные семена Льняные семена являются богатым источником омега-3 жирных кислот, которые питают волосы и препятствуют тому, чтобы кожа стала сухой. Кислоты также уменьшают потерю волос и улучшают эластичность. Льняные семена обладают противовоспалительными свойствами, которые защищают волосяные фолликулы от сильного повреждения, следовательно, предотвращают выпадение волос.

Советы по предотвращению выпадения волос

Обращайтесь с вашими волосами нежно. Не тяните его слишком сильно.

Используйте на волосах горячие инструменты до минимума и убедитесь, что перед стилированием вы используете защитную сыворотку.

Никогда не расчесывайте влажные волосы.

Не вытирайте влажные волосы полотенцем. Просто промокните и дайте им высохнуть естественным путем.

Используйте продукты для волос, соответствующие вашим типам волос.

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