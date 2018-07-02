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Что не так с нашим летним уходом за волосами? Объясняет парикмахер-стилист
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Что не так с нашим летним уходом за волосами? Объясняет парикмахер-стилист 

Собака.ru 3 часа назад
Фото: Собака.ru
Парикмахер-стилист Максим Крылов, работавший с компаниями L’Oreal и Matrix и недавно открывший салон красоты в Петербурге, написал для нас колонку о летнем уходе за волосами. В ней он рассказал, зачем избавляться от фена, как увлажнить локоны изнутри, и почему сильные средства для фиксации прически — зло.
Увлажнение Первое правило лета — используйте шампуни, кондиционеры и маски для волос с увлажняющими компонентами: пантенолом, протеинами шелка, гиалуроновой кислотой и кератином. Они проникают в структуру волоса и увлажняют его изнутри, а значит, предупреждают иссушение локонов солнцем и сохраняют здоровье. А вот питательные составы лучше отложить до осени, ведь они содержат масла, которые утяжеляют волосы, минимизируют объем и заставляют мыть голову в два раза чаще.
Окрашивание Если вы — фанат окрашивания, то знаете, что после лета волосы часто становятся сухими и безжизненными, выгорает цвет, и пропадает блеск. Все из-за лучей летнего солнца, которые с одинаковой силой разрушают пигмент и на морском побережье, и в городе. Спасти волосы от этой участи и продлить время между окрашивании позволяет головной убор, от которого мы часто отказываемся. А еще стоит окрашивать волосы как минимум за неделю до планируемого отдыха и использовать при этом щадящий вариант. Попросите своего мастера сделать процедуру коррекции цвета полупеманентным красителем — после морского рандеву состояние волос будет значительно лучше.
Сушка На время лета стоит избавиться от фена или перевести его работу на прохладный режим. Дайте волосам высохнуть самостоятельно, а вместо привычной укладки волос «разгоряченными» средствами сделайте несложную прическу — косу или пучок. Да, это непривычно и проблематично, но при естественной сушке волосы сохраняют важный внутренний гидробаланс: чешуйки остаются закрытыми, защищая волосы от потери влаги, вымывания красителя и проникновения пыльных частиц.
Укладка Сохранить укладку в летнюю жару — настоящее искусство и в нем важно запастись продуктами для фиксации прически. Так, например, использовать «сильные» лаки и пенки для волос нельзя — они покрывают волос плотной защитной пленкой, которая при повышенной температуре создает эффект парника. Выбирайте укладочные средства со средним или слабым уровнем фиксации — это могут быть кремы, муссы или маслянистые спреи.
Питье Важное условие здоровья и красоты волос летом — обильное питье. Вы можете следовать всем вышеперечисленным советам, но, если употребляете мало жидкости, то ничего не добьетесь. Волосы нужно увлажнять не только снаружи, но и изнутри. Кроме того, вода повышает стойкость организма к вынужденным высоким температурам и помогает сохранить нормальное самочувствие в течение жаркого дня.
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