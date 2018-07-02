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В Канске из ПНИ сбежали двое мужчин
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В Канске из ПНИ сбежали двое мужчин 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Два человека сбежали из канского психоневрологического интерната. Их приметы указаны в сообщении, которое появилось в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».
В ночь на 1 июля двое мужчин ушли из интерната, расположенного на ул. Муромская в Канске и на место не вернулись.
Волонтеры и полиция просят граждан помочь в розыске пациентов.
Приметы сбежавших:
Паньшин Николай Станиславович — 34 года. На вид 35 лет, рост около 165 см., худощавого телосложения, волосы прямой светло-русые, короткие, брови дугообразные, светлые, глаза светлые, нос прямой, подбородок прямой, на лице щетина. Особые приметы: на левом плече татуировка в виде надписи «СЭР».
Белоглазов Артем Петрович — 30 лет. На вид 35 лет, рост 160 см., плотного телосложения, волосы прямые темные, короткостриженные, брови густые, глаза темные, нос прямой, подбородок с ямочкой. Был одет: футболка темного цвета, шорты темного цвета, кроссовки. Картавит, нарушено зрение, глаза косят.
Последний раз их видели 1 июля. в вечернее время в районе дачного массива «Рассвет» Канска.
Телефоны: 8-999-314-05-11 — полиция г. Канск 8-950-99-66-066 — волонтеры (круглосуточно)
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