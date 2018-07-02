Хлопай и взлетай: как быть, если вы все еще любите накладные ресницы

Кто ими сейчас вообще пользуется?

Не будем скрывать ответ — немногие, но кто-то наверняка их приобретал на всякий случай, а они все лежат на полке нераспечатанными. Мода на накладные ресницы, если представлять ее в виде графика, колеблется с каждым годом от «нуля», то есть совсем застой, и до «бесконечности» — самый пик. Это связано с тем, что волна естественной красоты все же берет свое, хоть она и не постоянная, как и многие девушки. Чего хочет — не знает.

Однако не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Бьюти-мир активно меняется, и теперь можно найти накладные ресницы, которые наиболее приближены к естественным по изгибу, толщине и форме. Это действительно быстрый и эффективный способ сделать свой взгляд выразительным и глубоким перед самым важным мероприятием. А почему бы и нет?

Так что же лучше?

Конечно, самый безопасный способ — свои ресницы не трогать. Либо каждый день использовать натуральные масла, но и здесь есть свои подводные камни. В бурный вечер можно забыть о ежедневной процедуре, как сразу же начнется эффект отмены.

Но если вы решились, то вместе с ресницами нужно выбрать правильный клей — гипоаллергенный, без запаха, с быстрой испаряемостью после снятия и только проверенных марок. Также не забывайте о водостойкости и не бойтесь, если вдруг он окажется черным. Ведь это только сыграет на руку тем девушкам, которые любят подводить глаза к завершению всему макияжу. И да, не забудьте позвать на помощь подругу, которая уже имеет опыт с накладными ресницами (или любимого визажиста).

Как без них жить?

Как бы банально это не звучало, но экспресс-способы по натуральному «наращиванию» ресниц существуют. Не беспокойтесь, все проверены на себе или на тех же самых подругах.

1. Самый верный способ — специальные щипцы и… фен! С помощью него можно нагреть щипцы до теплой (не горячей!) температуры. Таким образом, ресницы сохраняют форму в течение долгого времени.

2. Перед нанесением туши, не забудьте припудрить (только не носик) ресницы. С пудрой они станут еще пышнее, а про комочки можно вообще забыть.

3. Используйте специальную «расческу» для ресниц каждое утро. Если у вас ее нет, то стоит завести еще одну зубную щетку, отдельно для них. Этим способом можно вытянуть ресницы, что и тушью не придется так часто пользоваться.

4. У вас ведь есть базовая основа для лица? Теперь пора приобрести и для ресниц. Средство содержит в себе полимерные ворсинки, которые сцепляются с естественными ресницами при нанесении. Оно совершенно безвредно, так как имеет в составе витамины и питательные масла.

5. Этот способ нужно соблюдать на протяжении всей жизни — включите в свой рацион кератин. Высокомолекулярный белок полезен для роста и красоты ресниц. Для этого необходимо полюбить болгарский перец, петрушку, укроп и шиповник.