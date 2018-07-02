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Лайфхаки визажистов: как сделать ресницы объемнее
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Лайфхаки визажистов: как сделать ресницы объемнее 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Каждая девушка мечтает о длинных и объемных ресницах. Что делать, если наращивать желания нет, а 3D-эффект получить хочется? Вот тебе главные фишки визажистов, которые помогут добиться нужного результата!
Приклей пучки
«Придать объем помогут пучки или ресницы-ленты (крепить их лучше на середину глаза или внешние уголки). Затем тушью хорошо прокрась свои и искусственные ресницы, и получится нужный 3D-эффект».
Нанеси базу
«Идеальный вариант придать объема — применять базу под тушь. Она определенно улучшает эффект! И конечно, важно правильно выбрать тушь — это самый важный шаг к максимальному объему. Обращай внимание на кисточку, в зависимости от ее формы, толщины и фактуры можно получить нужный результат. Для большей интенсивности покрась ресницы с обеих сторон: изнутри и снаружи».
Используй щипцы
«Обязательно используй щипцы (керлер) до нанесения туши. Перед использованием подержи их под струей горячего воздуха фена приблизительно 15 секунд. Затем завивай — тепло сделает ресницы более объемными, и к тому же они будут держать форму намного дольше».
Комбинируй разные оттенки туши
«Сначала подкрути ресницы щипцами, затем нанеси черную тушь. А после важно подкрасить кончики коричневой и еще раз нанести черную».
Заполни межресничное пространство
«Для создания драматичного эффекта прокрась межресничний контур карандашом в тон туши (при этом не должно остаться ни одного просвета). Так ты придашь нужный объем и получишь красивый результат!»
Припудри ресницы
«Возьми пушистую кисть и припудри ресницы. Потом нанеси объемную тушь. Эффект будет моментальным».
«Частички пудры дадут ресницам нужную плотность — отсюда и яркий результат. Также советую использовать тушь с эффектом накладных ресниц и в несколько слоев прокрашивать ей ресницы».
Прокрась нижние ресницы
«Прокрась расстояние между верхних ресничек водостойким кремовым карандашом (например, можешь взять Guerlain в оттенке Black Jack). С помощью этого приема ресницы будут выглядеть визуально гуще, а также приподнимутся от корней. Затем нанеси объемную тушь прямо от корней, плавными, медленными движениями. Не забудь прокрасить реснички во внутренних уголках глаз, для этого щеточку держи вертикально! Не забудь и про нижние ресницы — так ты получишь эффект широко распахнутых глаз».
Сделай многослойный макияж
«Накрась ресницы объемной тушью в один слой, затем при помощи пушистой кисти нанеси на них немного рассыпчатой пудры, а после добавь второй и, если захочешь, третий слой туши».
«Для начала проработай ресничный край подводкой, после чего наноси рассыпчатую пудру с помощью пушистой небольшой растушевочной кисти, затем уже тушь с помощью щетки micro brush от корней ресниц, закручивая их наверх. Подожди несколько секунд, пока не высохнет первый слой. Потом нанеси второй слой пудры и далее второй слой туши, прочесывая ресницы теперь не от самого корня, а примерно от середины, — и готово!»
«Начиная макияж глаз, не забудь прокрасить межресничное пространство (но прокрашивай, не доходя до внутреннего угла). Для этого тебе понадобится средней жесткости стойкий черный карандаш (не используй карандаш-каял, так как велика вероятность, что спустя час весь этот карандаш окажется на нижнем веке и создаст эффект «панды»). Затем с помощью керлера подкрути слегка ресницы у основания. И можешь приступать к нанесению туши. Для этого плотно прижми кисть к основанию ресниц и подкручивающими движениями тяни их вверх, при этом создавай рукой легкую вибрацию, водя короткими движениями вправо-влево».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lajfhaki-vizazhistov-kak-sdelat-resnitsy-obemnee/
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