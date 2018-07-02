Тренд из Instagram: резинки для волос из 90-х

Чем дальше от 90-х, тем больше по ним ностальгии. Все это закономерно и вполне нас устраивает, остается только делать ставки, какой новый старый тренд вернется к нам прямиком из детства. На этот раз встречаем триумфальное возвращение толстых резинок для волос.

Все это мы уже видели пару месяцев назад на показе Mansur Gavriel, но главные тренды, как известно, теперь рождаются и набирают популярность именно в сети. И вот вся наша лента в Instagram пестрит ностальгическими резинками и прическами с их использованием.

Кстати, даже крабики для волос с показа Alexander Wang не возымели такого успеха, как резинки. А почему бы и нет? Смотрите, как удобно и как много причесок можно сделать за три минуты с использованием той самой резинки. Кстати, большой плюс заключается в том, что нам скорее всего даже не придется на них тратиться — надо лишь достать с антресоли коробки со своими детскими причиндалами и, готовы поспорить, 90% из нас найдет там такую резинку, и не одну. Остальные — следите за обновлениями любимых бьюти-брендов. Скоро они будут предлагать вам эти резинки как маст-хэв года.

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