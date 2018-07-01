Пошаговая инструкция: как дома получить идеальный блонд

Женщины часто чувствуют необходимость трансформироваться. Они жаждут изменений, которые обычно начинаются с их волос. Темные волосы могут ограничивать вас. Особенно, когда вы любите экспериментировать, темные волосы накладывают множество ограничений на то, что вы можете попробовать сделать. Вот почему обесцвечивание волос никогда не перестанет быть тенденцией. Как же дома сделать идеальный блонд, который может изменить ваш образ? МедикФорум нашел ответ на этот вопрос. Вы можете полностью самостоятельно обесцветить волосы дома. Учитывая, что отбеливание волос дома не для слабонервных, вы все еще можете сделать это. Главное следовать простым правилам. Отбеливатель работает, пробиваясь через волос и окисляя натуральный пигмент, который придает волосам свой цвет. Этот процесс, по сути, повреждает волосы, и по той же причине ваши волосы должны быть в здоровом состоянии, чтобы проводить отбеливание. Если ваши волосы сухие или повреждены, стоит подождать месяц или два, прежде чем обесцвечивать их. Между тем, вы можете подготовить свои волосы, ухаживая за ними. Если у вас здоровые волосы, лучше начать готовить волосы за две недели до того, как вы планируете покраску.

Как подготовиться к окрашиванию?

1. Работа с натуральными волосами Не обрабатывайте волосы в течение как минимум 3 месяцев, прежде чем вы собираетесь обесцветить их. Если вы покрасили волосы, стоит подождать не менее трех месяцев, прежде чем вы решите обесцветить. Это потому, что отбеливатель лучше всего работает на натуральных и необработанных волосах. Кроме того, волосы сильнее пострадают, если вы будете слишком часто воздействовать на них химическими средствами.

2. Возьмите паузу для стайлинга Прекратите нагревать волосы и воздержитесь от использования шампуней и продуктов, содержащих сульфаты и алкоголь. Это поможет предотвратить потерю влаги. 3. Купите хороший порошок Возьмите отбеливающий порошок хорошего бренда, такого как Wella, Blondor, Matrix или Salon Care. Компромисс в этом вопросе и использованиеболее простого отбеливателя, скорее всего, приведет к пагубным последствиям дляволос. 4. Купите окислитель Это жидкость, которая активирует ваш отбеливатель, чтобы он мог повлиять на ваши волосы. Он поставляется в разных объемах и разной силы действия — 10, 20, 30 и 40. Выберите идеальный объем для ваших нужд. Он зависит от длинны и объема ваших волос. Сила окислителя зависит от тона волос. Есть 10 тонов волос, 1 из которых самый темный, а 10 — светло-бледная блондинка. Окислитель должен соответствовать также тону ваших волос. Тон 10 не будет работать для темных волос. Он идеально подходит для светлых волос, чтобы обесцветить их на один или два уровня. Тон 20 подойдет тем, у кого волосы светло-коричневые, кроме того, он рассчитан на тех, кто не хочет сильно осветлять волосы. Он может снять 2-3 уровня цвета. Тон 30 может убрать 3-4 уровня цвета волос, но его нельзя оставлять на коже слишком долго, так как он вызывает раздражение. Если у вас чувствительная кожа, лучше не позволять отбеливателю соприкасаться с кожей при использовании этого тона. Если вы хотите отбеливать волосы до самого светлого блонда, идеально использовать этот окислитель в течение 2-3 сеансов. Тон 40 может обеспечить сильное обесцвечивание волос, но он также может нанести серьезный ущерб вашим волосам. Если вы его используете, убедитесь, что он не остается на волосах дольше 10-15 минут, чтобы свести к минимуму ущерб.

Что вам нужно для обесцвечивания?

Специальная щетка

Защепки для деления волос на пряди

Пластмассовые / латексные перчатки

Пластиковая / стеклянная миска

Шапочка для душа / пакет

Шампунь

Кондиционер

Старое полотенце и одежда

Тонер (необязательно)

Инструкция по отбеливанию волос дома

Не мойте волосы в течение 2-3 дней, прежде чем вы решите отбеливать волосы для достижения лучших результатов. Настройтесь в хорошо проветриваемом помещении с хорошим освещением, зеркалом и столом, чтобы разместить все ваши инструменты. Шаг 1: Наденьте старую одежду

Убедитесь, что на вас та одежда, которую вам не жалко испачкать, возможно, вы не сможете ее отстирать. Наденьте перчатки, чтобы защитить кожу рук. Шаг 2: Разделите волосы Разделите волосы так, чтобы можно было прокрасить все пряди, закрепите их скрепами. Таким образом, вы можете свободно работать с задней частью волос. Лучше сначала красить эту часть, потому что их труднее всего покрыть краской. Шаг 3: Смешайте порошок и отбеливатель Смешайте отбеливатель и оксилитель. Вам нужно будет добавить две части окислителя для одной части порошка. Убедитесь, что нет комков и что смесь является однородной. Шаг 4: Применить краску Как только вы закончите с нижнимисекциями на голове, опускайте их и наносите краску на более высокие доли. Как только все ваши волосы будут покрыты отбеливателем, прикройте волосы шапочкой или пластиковым пакетом. СОВЕТ. Примените краску сначала к кончикам и средней длине ваших волос, так как им нужно больше времени, чтобы осветлитель подействовал. Дайте отбеливателю минимум 20 минут, а затем нанесите массу на корни. Таким образом, вы можете обеспечить равномерный цвет. Шаг 4: Отбелите корни Как только вы закончите с нижнимизонами, можете начать наносить краску на корни. Как только все ваши волосы будут покрытыкраской, закройте волосы шапочкой или пластиковым пакетом. Шаг 5: Сядьте и ждите магии Теперь пришло время сидеть сложа руки и ждать магии! Не оставляйте отбеливатель более 30-45 минут. Регулярно проверяйте волосы, чтобы увидеть, меняется ли цвет до требуемого уровня. Не беспокойтесь, если ваши волосы становятся желтыми. Нормально, что темные волосы становятся желтыми при освещении после отбеливания. Шаг 6: Помойте волосы и дайте им высохнуть По прошествии максимум 45 минут прыгайте в душ и тщательно смойте отбеливатель. Вымойте волосы шампунем после окрашивания, чтобы сбалансировать уровень pH. Нанесите кондиционер, чтобы помочь волосам восстановиться. Дайте им высохнуть.

Шаг 7: Тонировка (необязательно) Если вам не нужны теплые тона в волосах, вы можете обработать его тонером. Просто замените изначально отбеливатель тонером с холодным оттенком и выполните все шаги, перечисленные выше. Кроме того, вы можете использовать тонизирующий шампунь после обесцвечивания волос, чтобы удалить теплые оттенки.

Заметка

Отбеливание лучше всего работает на натуральных и русых волосах. Если у вас действительно темные или окрашенные волосы, и вам может потребоваться несколько сеансов, прежде чем вы достигнете желаемого цвета. И лучше всего проводить эти сеансы с перерывом на пару недель или месяц, чтобы вы не сожгли волосы. Ранее парикмахеры назвали новинки для ухода за волосами.