Инопланетные косы, голографический макияж и ювелирный маникюр: все о трендах 2019

Тренды в макияже 2019

Новый сезон мы будем встречать во всем блеске с нотками рок-шика и, конечно, с добавлением ярких акцентов.

Сияние

Maison Margiela, Preen Недаром Рианна уже сейчас выпустила коллекцию хайлайтеров, в том числе цветных. Певица знает, что в 2019 году мы должны будем «сиять как бриллиант». В начале сезона в макияже будет важен блеск (и это неудивительно, ведь новогодние праздники в самом разгаре). А значит, можно добавить глиттер на губы, глаза и даже лицо. В моде также голографические переливы, создать которые вам помогут все те же цветные хайлайтеры, жидкие тени-металлик и помады-блески. Яркие акценты

Anna Sui, Dries Van Noten Визажисты советуют нам ближе к весне почувствовать себя настоящими художниками, причем мастерами акварели, и вооружиться яркими красками (от туши до румян), чтобы расставлять броские акценты в макияже. Если душа просит красок, надо потакать ее желаниям. Трендом 2019 года будут яркие румяна, ресницы и тени — от оранжевых до фуксии. Точно будет популярна желтая тушь. Консерваторам рекомендуется наносить ее на кончики ресниц, что смотрится необычно и при этом все равно допустимо в рамках дресс-кода. Создайте яркий и модный в 2019 году макияж глаз с помощью набора теней URBAN DECAY от парфюмерно-косметического магазина «РИВ ГОШ».

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David Koma, Max Mara Есть известная формула, которая работает на практике: хотите быстро создать выразительный взгляд — нарисуйте стрелки. Тем более что в сезоне-2019 в моде геометрия всех мастей. Начинающим чертежникам понравятся тонкие стрелки, которые подчеркивают линию роста ресниц. Набивших руку бунтарок порадуют роковые кошачьи стрелки, а тех, у кого в душе живет художник-авангардист — макияж в стиле Нефертити, выполненный яркими оранжевыми, фиолетовыми или голубыми лайнерами. Сочные губы

Alexander McQueen, Brandon Maxwell Ягодные помады, особенно все вариации на тему красного, никогда не сойдут с верхних строчек бьюти-парада. Женщина и красная помада — отличный тандем, особенно в красочном 2019 году. Ведь известно, что девушка с сочными губами привлекает внимание мужчин быстрее, чем ее соперница с пышным бюстом. Насыщенные и выразительные губы получатся благодаря губной помаде MAC цвета фуксии и кокетливого красного цвета от магазина «РИВ ГОШ».

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Нежная пастель

Marni, Oscar de la Renta Тем, кто не мыслит себя девушкой вамп и предпочитает спокойный и немного романтичный образ, визажисты предлагают макияж в стиле нюд. Для губ подойдут нежные оттенки и полупрозрачные текстуры, а в мейкапе глаз уместны спокойные пастельные тона. Тренды причесок 2019

Сложные косы, небрежные укладки, прически в стиле 50-х — тренды 2019 года не удивляют, но и не разочаровывают.

Небрежные волны

Balmain, Salvatore Ferragamo Неувядающий всесезонный тренд. Эта прическа для тех, кто ненавидит возиться с плойками, щипцами. Создать такие волны достаточно просто на любую длину волос. Ловите лайфхак: нанесите на волосы по длине стайлинг в текстуре мусса или легкого геля, отделите пряди по 5 см, скрутите каждую в жгут, закрепите резинками или заколками. Затем высушите феном, дайте остыть. Распустите — и трендовые локоны готовы. Хитросплетения

Jil Sander, Naeem Khan Косы не собираются сдавать позиций. С каждым сезоном плетения становятся все сложнее, а стилисты словно соревнуются друг с другом — кто кого «переплетет». На смену фантазиям из «Игры престолов» вновь придет стилистика «Звездных войн». Косы, как у Леи и других межгалактических принцесс, будут актуальны весь 2019 год. Бунтарские начесы

Naeem Khan, Miu Miu Снова у стилистов проснулся мятежный дух, они вывели на авансцену начесы в стиле 50-х. Прическа рокабилли подойдет всем бунтаркам и фанаткам рока. Она сочетается с любыми прическами — от хвостов до кос и пучков. А главное, добавляет даже самой скучной укладке изюминку. Необычные пучки

Chanel , Palmer Harding В сезоне-2019 пучок становится гибридными, он плавно перетекает в хвост, косу или еще один пучок. Эти композиции напоминают прически персонажей из фэтези-фильмов (видимо, тема космоса не дает покоя стилистам). Мокрая укладка

Erdem, Eudon Choi Прически с эффектом «только из душа» не покинут хит-парад еще очень долго. Стиль бизнес-леди хорош и с хвостом, и с распущенными прядями, и с пучком. Так что запасаемся гелем для укладки. Тренды маникюра 2019

Маникюр предстоящего сезона буквально ослепляет своим блеском и поражает красотой.

Темные тона

Etro, Self Portrait Бургунди, темно-зеленый, шоколадный, оливковый и оттенок ночи, как считают нейл-артисты, будут самыми востребованными в сезоне осень-зима 2019 года. Блеск металла

Naeem Khan, Cividini Превратить свои ногти в слиток золота, меди или серебра легко с помощью цвета металлик. Кстати, он хорош и в качестве акцентов в нейл-дизайне. Сияние драгоценностей

Sophia Webster, Creatures of Comfort Дизайнеры советуют превратить маникюр в предмет ювелирного искусства. Поднимут его в цене глянцевые топы, лаки с блестками и, конечно, стразы. Такой маникюр, кстати, очень любят делать звезды для выходов на красные дорожки, с той лишь разницей, что вместо стразов у них кристаллы Swarovski и глянцевые лаки из золота и платины. Нейтральные тона

Prabal Gurung, Bottega Veneta В сезоне 2019 года в палитру нюд входят новые оттенки. Среди них серый, серо-бежевый, светло-коричневый и оливковый. Примерить эти тона стоит фанатам классики и женщинам, вынужденным следовать строгому дресс-коду. Модный дизайн

Chromat, Vivienne Westwood Дизайн-2019 пройдет под знаком минимализма. Никаких вычурных рисунков и сложных композиции. Точки, односложные полоски, буквы (можно даже написать свое имя и фамилию на обеих руках) и, конечно, классика — лунный и французский маникюр. Тренды весна-лето 2018 года:

Игра на вылет. Какие тренды макияжа будут актуальны в 2018 году, а о каких пора забыть? Самые модные оттенки волос весны от голливудских стилистов: спешим в салон! Девять самых модных женских причесок весны-2018