20 летних beauty-проблем, которые легко устранить

Лето — это не только маленькая жизнь, но и время, когда твоей красоте угрожают сезонные неприятности. Спокойно: у нас есть легкие, быстрые и экономичные способы их решения.

1. Лицо загорело… следы от очков остались

Возможно, причина в том, что фильтр ультрафиолета очков выше, чем фактор SPF твоего солнцезащитного средства. Два варианта: или наноси на лицо крем с более высокой защитой, или смени очки на менее отражающие. Мы за первый вариант, если что.

2. Тональная основа плохо ложится на лицо

Да и пусть ее. Лучше переходи на классный ВВ или СС-крем. И цвет лица лучше, и увлажнение в комплекте, и ложится идеально. Ты же уже выбрала из нашего списка подходящий?

3. Лоб и нос блестят

Носи с собой бумажные носовые платочки и промокай проблемные области время от времени. Эффект ничуть не уступает дорогущим матирующим салфеткам!

4. Пудра с эффектом загара дает рыжеватый оттенок

Используй только естественные оттенки. Если у тебя светлая кожа, не покупай слишком темные пудры, особенно с медными и золотыми частичками в составе. Оптимальный тон — на 2 оттенка темнее твоей обычной пудры, не больше!

5. Лак для ногтей плохо держится

Ты потеешь, ногтевая пластина пропитывается и потом, и кожным себумом. Очень тщательно обезжиривай ногти перед нанесением лака и обязательно используй базу: поверх нее лак ляжет ровнее и продержится дольше.

6. Сохнут и трескаются стопы

Смазывай их ежедневно оливковым маслом, носи мягкую дышащую обувь и старайся почаще «проветривать» ноги.

7. Мокрые круги подмышками

Наноси антиперспирант на ночь — так он лучше впитается. Утром после душа используй его снова. Это должно помочь. И не думай, что ты забьешь поры и умрешь в мучениях: на поверхности кожи миллионы пор, и все, что нужно вывести — выведется.

8. Появились веснушки

Вообще, они классные и смешные! Но если тебе не нравится быть конопатой, носи широкополую шляпу и очки, а на кожу наноси самый мощный SPF-фильтр и обновляй его слой раз в 2 часа.

9. Солнце сушит волосы

Чем длиннее волосы, тем больше требуется ухода, чтобы они не превратились в солому. Каждый день используй увлажняющий шампунь и бальзам. Убери подальше утюжок для волос и плойку, или обязательно пользуйся термозащитными составами. И почаще брызгай на волосы термальной водой.

10. Макияж «плывет»

Сократи количество используемых продуктов до минимума, совмести несколько продуктов в одном: например, увлажняющий матирующий праймер с тонирующим эффектом позволит тебе отказаться от тонального крема, корректора и пудры.

11. Глаза чешутся и слезятся

Это кожный жир размывает тушь. Используй водостойкую!

12. Тени скатываются на веках

Попробуй минеральные тени или тени на кремовой основе, они держатся лучше. Если не помогло — наноси под тени праймер для век, он исправит положение.

13. На руках и ногах высыпали мелкие красные прыщики

Это кератоз — совершенно безобидная вещь. Не расчесывай и не три высыпания, просто наноси на них пилинг с фруктовой кислотой, постепенно они исчезнут.

14. Появилась перхоть

Если обычный шампунь от перхоти не помог, можно наносить на голову немного лосьона с SPF: перхоть может быть и последствием солнечного ожога!

15. Волосы не держат укладку

Только не перегружай их огромным количеством стайлинга. Лучше суши их, перекинув на лицо и наклонившись, так приподнимешь корни. Если все совсем печально, прибегни к хитрости и создай с помощью геля эффект мокрых волос. Они и не должны быть объемными.

16. Трескаются губы

Старайся не пить на солнце или используй трубочку. Ну и гигиеническую помаду, конечно.

17. Подводка для глаз вечно размазывается

Попробуй подводку на гелевой основе, она держится лучше, чем жидкая или карандаш.

18. На спине появились прыщи

На спине полно сальных желез, постоянное потение ведет к их закупориванию и появлению прыщей. Подбери себе средства для душа с салициловой кислотой и вообще — принимай душ почаще.

19. Вся обувь натирает

Если появился волдырь, проткни его продезинфицированной иглой, чтобы выпустить жидкость. Но не отдирай кожу. Если же она уже оторвалась, протри ее обеззараживающим составом, например, хлоргексидином, и заклей дышащим пластырем. А на будущее учти — давно изобретены силиконовые подушечки для обуви, которые предотвратят натирание, и специальные спреи и стики для ног, которые защищят кожу от избыточного трения.

20. Появились вросшие волоски

Если ты бреешь ноги, и другие виды эпиляции тебе не подходят, дарим лайфхак: вместо геля для душа или пены для бритья используй в качестве скользящей основы свой бальзам для волос. И не забывай пользоваться скрабом перед бритьем!