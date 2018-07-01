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«Это усы надежды?»: в Сети сочли неудачным фото Барановской без макияжа
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«Это усы надежды?»: в Сети сочли неудачным фото Барановской без макияжа 

Eva.ru 18 минут назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Юлия Барановская отправилась в отпуск вместе с детьми и решила опубликовать непринужденное фото без макияжа. Однако подписчикам было настолько непривычно видеть лицо публичной личности в первозданной красоте, что они попросили больше их так не шокировать. При этом самые внимательные комментаторы даже разглядели на лице Барановской усы.
33-летняя Юлия Барановская успевает не только ударно трудиться, но и отдыхать. На днях телезвезда вместе с тремя детьми отправилась в отпуск к морю. Путешествие началось не без трудностей: самолет из Москвы задержали, поэтому звездная семья опоздала на стыковку, к тому же у Юлии сломался телефон. Однако все трудности разрешились и Барановская с Арсением, Артемом и Яной уже наслаждаются солнцем и отдыхом. Юлия решила показать поклонникам умиротворенное фото из поездки, на котором она запечатлена без привычного яркого макияжа.
«Хорошо, когда есть по кому скучать», — романтично написала Барановская, в очередной раз намекая на то, что ее сердце несвободно. Однако на этот раз поклонников Юлии Барановской больше волновала не ее личная жизнь, а внешность. Некоторые комментаторы разглядели на лице Юлии усы и даже пошутили, не присоединилась ли она к масштабному флешмобу «Усы надежды», который проходит в России в связи с чемпионатом мира по футболу. В целом образ Барановской без макияжа не понравился ее подписчикам в Инстаграме.
«Под носом и глазами непонятные чёрные пятна, если их убрать, то все великолепно. Может это просто тень так упала?» «Юлечка! Что это? Усы надежды? Фотка неудачная или вы хэштег забыли поставить» «Без макияжа трудно узнать, лучше не показывать такие фотографии» «Страшненькая, как мышка, еще и усы эти. Не надо нас больше так шокировать» Недавно Юлия Барановская решила сменить имидж: она сделала стрижку и обрамила лоб челкой. При этом большинство поклонников популярной телеведущей приняло ее новый образ без восторга.
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