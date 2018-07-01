«Волосы есть у всех»: необычная реклама бритвенного станка шокировала зрителей

Провоцируй и удивляй ‐ основополагающий принцип рекламы максимально воплотили в видеоролике бритвенного станка для женщин. Вместо гладких ног и рук идеальных моделей, зрители видят то, что есть у всех. Женщины в Сети встретили такой ход благосклонно. Но не все. Об этом рассказал портал ВВС.

Видеоролик, в котором показывается прямое применение рекламируемого товара, стало вирусным, а все благодаря прозвучавшей с экрана фразе: «Волосы есть у всех. Сотни лет люди притворяются, что это не так».

Вместо роскошных красавиц, рекламирующих средства для бритья волос, в ролике — обычные женщины, с обычными проблемами или иллюзиями о них.

«Когда бренды притворяются, что у всех женщин есть безволосые тела, это вариант сдерживания собственного тела. Это говорит, что вам должно быть стыдно иметь волосы на теле», — цитирует ВВС одну из основателей рекламируемого бренда Джорджину Гулей.

В Сети сотни женщин одобрительно высказались о вопросе, который поднимает этот ролик. Действительно ли волосы — это женская проблема, которую надо решать? Когда это стало проблемой, ведь так было не всегда. Финал ролика остается открытым, так как его героини не дают однозначного ответа, вроде «пользуйтесь нашим товаром». Некоторые из героинь остаются с тем, что есть у всех, и прекрасно себя ощущают рядом с теми, кто предпочитает бритвенный станок.

«Это чертовски красиво, мне не нравятся бритвы, но это объявление — просто кайф», — приводит ВВС отзыв пользователя Instagram.

«Это правда, что в какой-то момент жизни мне стало нравиться ощущение гладкой ноги, как и всем. Но я бы не стала бриться, если бы меня не убедили в 11 лет, что иметь на теле волосы — это что-то принципиально неправильное», — призналась писательница Рэйчел Хэмптон (Rachelle Hampton).