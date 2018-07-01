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3 популярные прически для седых волос
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3 популярные прически для седых волос 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Мы уже писали о том, что седые волосы вовсе не причина для того, чтобы бежать в ближайший салон на процедуру окрашивания. Седина — это естественная красота, которая при правильном уходе и прическе добавит элегантности и стиля.3 популярные прически для седых волосПикси Как известно, вместе с появлением седины, волосы также
меняют свою структуру. Они становятся более непослушными и все тяжелее
поддаются укладке. Если вы решили не закрашивать седину и следовать естественности,
но не готовы тратить на укладку своё драгоценное время, то просто сделайте себе
короткую стрижку, например, пикси. Такие стрижки выглядят стильно и не требуют
много времени на укладку.
Каре Другой вариант — небезызвестное каре. Во-первых, такая стрижка
всегда смотрится стильно и современно. Во-вторых, сохраняется хоть какая-то  длина волоса. А в-третьих, в укладке каре еще проще, чем стрижки пикси, и  создают простор для творчества. Каре можно сделать идеально прямым и гладким,
или же наоборот завить кудри, все в ваших руках.
Длинные волосы
Расставаться с волосами трудно, тем более, если отрастили их  до внушающей уважение длины. Седина вовсе не означает, что нужно срочно обрезать волосы,
но следует быть готовой к тому, что за ними нужен уход. Одними шампунями и бальзамами
дело не ограничится, потребуются маски и сыворотки, и специальные средства для  укладки. Зато в обмен на все эти процедуры, вы получите элегантную серебряную
прическу.
Определившись со стрижкой, всем обладательницам седых волос
не стоит забывать про макияж. Яркие брови или губы не дадут вашему лицу блекло
затеряться на фоне светлых волос. Поэтому, обновите свою косметичку блеском для  губ и не забывайте им пользоваться.
Читайте также: 5 отличных средств по уходу за седыми волосами Если вы блондинка: как сохранить красивый цвет волос
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