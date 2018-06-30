5 советов, которые позволят восстановить волосы в домашних условиях

Красивые и ухоженные локоны являются своеобразной визитной карточкой женщины. По данным социологических опросов, большинство мужчин при первой встрече обращают внимание именно на волосы, а совсем не на грудь или длину ног. Однако на сегодняшний день лишь немногие представительницы прекрасного пола могут похвастаться роскошной копной локонов. Причинами ухудшения состояния волос могут стать плохие экологические условия, неправильный образ жизни и режим питания, стресс, вредные привычки, частое окрашивание, злоупотребление всевозможными приспособлениями для укладки и многое другое. Как же сохранить красоту и здоровье локонов и оградить их от всевозможных неблагоприятных факторов? МедикФорум нашел ответ на этот вопрос.

Здоровье начинается изнутри

Врачи не устают говорить о том, что большинство проблем со здоровьем связаны с неправильным питанием. Все, что попадает к нам в желудок, оказывает существенное влияние не только на общее самочувствие, но и на внешность. Особенно это отражается на состоянии кожи и волос. Поэтому, чтобы надолго оставаться молодой и красивой, каждая женщина должна очень ответственно подходить к составлению своего рациона. Предотвратить ломкость волосков и избежать их сечения помогут продукты, обогащенные полезными жирами: растительные масла (лучше всего использовать оливковое, льняное или кунжутное), морская рыба (семга, форель, сельдь, кета, треска), все виды орехов. Для того, чтобы волосы радовали густотой и блеском, необходимы продукты, содержащие цинк и железо. Много этих минералов в морепродуктах, овсянке, яблоках, телятине и индейке, ржаном хлебе и оранжевых фруктах и овощах — абрикосах и моркови Если волосы быстро пачкаются, теряют объем и становятся сальными, нужно восполнить недостаток в организме витаминов группы B. Для этого стоит ежедневно употреблять свежую зелень и листовые овощи, цельнозерновые крупы, куриные и перепелиные яйца, молоко и кисломолочные продукты.

Оживить тусклые и безжизненные волосы поможет соблюдение питьевого режима. Самым лучшим напитком для красоты локонов является чистая вода, а вот от кофе и черного чая желательно отказаться. Для того, чтобы волосы быстро росли и были крепкими, необходим белок — главный строительный материал для нашего организма. Он содержится в мясных продуктах, сыре, твороге, бобовых и орехах.

Волосы тоже нуждаются в защите

Солнечные лучи, холод, резкие перепады температур — все эти факторы ослабляют структуру волос, делают их хрупкими и тусклыми. От влияния погодных условий страдает и кожа головы — появляется перхоть, зуд, шелушение, ощущение сухости и стянутости. Полноценный уход за локонами невозможен без обеспечения их надежной защиты от опасного воздействия окружающей среды. •Зимой обязательно наличие шапки или платка, желательно, чтобы волосы были скрыты полностью — это убережет их от губительного влияния мороза. •Скрывать волосы следует и летом, так как под палящим солнцем они становятся сухими и обезвоженными. •Очень негативно влияет на состояние локонов укладка при помощи фена, выпрямление горячим утюжком и завивка плойкой. Желательно приобрести качественные приспособления для моделирования прически, лучше отдать предпочтение керамическим покрытиям. Обязательно использования специализированных термозащитных косметических средств. •Посещение бассейна с хлорированной водой не добавит красоты волосам. Для максимальной защиты используйте шапочку, а после посещения бассейна тщательно мойте голову. Если волосы уже повреждены, стали сухими, ломкими, медленно растут и часто выпадают, не спешите приобретать дорогостоящие профессиональные средства для их восстановления. Лучше всего самостоятельно приготовить маски и ополаскиватели, используя натуральные природные компоненты.

Помочь волосам могут травы

Лекарственные растения не зря славятся своими целебными свойствами. В них содержится огромное количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Не зря наши прабабушки использовали травы и коренья для поддержания своих волос в идеальном состоянии.

Настои, отвары и маски на основе травяных сборов очень просты в приготовлении, не вызывают привыкания и подходят даже для людей, склонных к появлению аллергических реакций. Единственным недостатком лечения волос при помощи трав является достаточно долгий курс применения. Локоны полностью восстановятся не раньше, чем через 2 месяца регулярного использования народных средств. Самым простым способом поддержания здоровья волос является их ополаскивание настоями таких трав как крапива, шалфей, душица, листья алоэ, череда, лопух, подорожник, ромашка (для светловолосых девушек). Для приготовления настоя пару столовых ложек сырья заливают половиной литра кипятка и оставляют минимум на полчаса. Потом получившийся настой разводят чистой водой и ополаскивают волосы после каждого мытья. Более эффективными в вопросах лечения поврежденных волос являются травяные отвары. Ниже приведены несколько самых действенных рецептов. 1. От выпадения волос. Горсть молодых шишечек хмеля заливают литром воды, добавляют несколько березовых листочков, варят в течение 10 минут, после чего оставляют, не процеживая, до полного остывания. Рекомендуется втирать отвар в кожу головы и не смывать как минимум час. 2. Для стимуляции роста. 200 граммов сухой травы зверобоя залить литром кипящей воды и кипятить около 5 минут. В остывшую процеженную жидкость добавить пару столовых ложек натурального яблочного уксуса и ополаскивать волосы отваром. 3. Чабрец и аир аптечный смешивают в равных пропорциях (по половине стакана), добавляют к ним десертную ложку порошка жгучего перца и пол литра чистой воды. Смесь кипятят около 5 минут, плотно укутывают и оставляют до полного остывания. Использовать в качестве ополаскивателя. Важно! Чтобы эффект от ополаскивания волос травяными отварами и настоями превзошел все ожидания, необходимо правильно проводить процедуру. •Не нужно ополаскивать волосы сразу после душа, лучше всего позволить им немного подсохнуть. •Настой наносят на корни, постепенно пропитывая им все волосы. •После ополаскивания ни в коем случае не просушивайте волосы феном, в противном случае эффекта от процедуры можете не ждать.

Рецепты восстанавливающих масок для волос

Маски обладают более глубоким и направленным действием, чем ополаскивание травами, а значит, и эффект от них будет виден гораздо быстрее. Проводить маски нужно не чаще раза в неделю, чтобы вместо пользы не нанести вред и без того ослабленным косметическими процедурами волосам.

Горчичная маска для роста и укрепления волос 2 желтка нужно смешать с 30 граммами горчичного порошка, добавить пару капель любимого эфирного масла. Полученную смесь нанести на волосы, надежно укрыть голову полотенцем и оставить на 10 — 15 минут. Такую маску нужно использовать с осторожностью, при сильном жжении или зуде немедленно смыть прохладной водой. Репейное масло Масло из корня лопуха не зря считается эффективнейшим средством для восстановления волос. Рекомендуется использовать его в неразбавленном виде или добавлять пару щепоток перца чили для еще большей стимуляции фолликулов. Репейное масло наносят как минимум на час, допустимо даже оставлять такую маску на ночь. Маска из бесцветной хны Хна — очень полезное растение, способное вернуть волосам утраченный блеск и объем, сделать их сильными и послушными. Для приготовления маски из хны сухой порошок разводят водой до образования густой кашицы и наносят на волосы и кожные покровы на полчаса. Медовая маска Мед — настоящая кладезь полезных веществ. Маски на основе этого продукта буквально на глазах оживляют даже тусклые и безжизненные волосы. Жидкий мед нужно в равных частях смешать с оливковым маслом, добавить пару ложек лимонного сока и нанести ароматную смесь на волосы. Можно держать маску, не смывая, до 3 часов. Маски и ополаскиватели на основе натуральных ингредиентов действительно способны оздоровить волосы. Однако не следует забывать, что залог их эффективности заключается в систематическом применении. При этом помните о правильной сбалансированной диете и питьевом режиме и не ленитесь защищать ваши волосы от всевозможных вредных факторов. Ранее эксперты рассказали, как спасти прическу осенью.