В Башкирии пропала 18-летняя Маргарита Скипина

В минувшую пятницу, из села Кушнаренково пропала 18-летняя Маргарита Скипина. Известно, что девушка села в автобус в Уфу и после этого ее никто не видел.

Девушка пропала сутки назад

— Ее видели около часу дня, на этом нить информации о её местонахождении теряется. Есть большая вероятность найти её по горячим следам. Неизвестно с кем она связалась и какие цели преследуют эти люди, — рассказали друзья девушки. Приметы: рост 175, брюнетка, волосы до пояса. Волосы часто собирает в хвост без косы. Была одета: в джинсы, полосатую футболку и синюю бейсболку.

С собой была синяя сумка. Если вы знаете, где может находиться Маргарита, сообщите по телефонам: 89378573444 либо 89276363981