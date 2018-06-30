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В Башкирии пропала 18-летняя Маргарита Скипина
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В Башкирии пропала 18-летняя Маргарита Скипина 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В минувшую пятницу, из села Кушнаренково пропала 18-летняя Маргарита Скипина. Известно, что девушка села в автобус в Уфу и после этого ее никто не видел.
Девушка пропала сутки назад
— Ее видели около часу дня, на этом нить информации о её местонахождении теряется. Есть большая вероятность найти её по горячим следам. Неизвестно с кем она связалась и какие цели преследуют эти люди, — рассказали друзья девушки. Приметы: рост 175, брюнетка, волосы до пояса. Волосы часто собирает в хвост без косы. Была одета: в джинсы, полосатую футболку и синюю бейсболку.
С собой была синяя сумка. Если вы знаете, где может находиться Маргарита, сообщите по телефонам: 89378573444 либо 89276363981
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