«Попугай какой-то!»: Анну Нетребко просят вернуть 9-летнему сыну прежний цвет волос

Яркая семья оперной дивы Анны Нетребко в буквальном смысле слова ослепила поклонников своим ярким летним выходом из дома. И в особенности внимание привлек ее сын Тьяго, который предстал перед изумленной публикой с красными волосами.

46-летняя мировая знаменитость, оперная певица Анна Нетребко растит любимого сына Тьяго, которого ласково называет Бубликом или Тишей. Разумеется, сын смотрит на мать и во многом за ней повторяет, в особенности что касается свободы самовыражения через внешность. За время своей популярности Анна Нетребко была блондинкой, брюнеткой, и даже решилась на бьюти-эксперимент, выкрасив свои локоны в зеленый цвет. Пришла очередь и Тьяго опробовать что-то новое, освежив свое отражение в зеркале, — и 9-летний парень, к изумлению поклонников звездной мамы, вышел на улицу с ярко-красными волосами.

Стоит отметить, что публика зачастую восхищается Нетребко, восхваляя ее смелый вкус и стиль, однако тот факт, что Анна разрешила своему сыну такие эксперименты с прической, разочаровал некоторых фанатов. В то время, как одни подписчики восхищались креативной семьей, остальные высказывали надежду, что Тиша все же примерил парик, а также от души ругали оперную диву за перекрашенные волосы ее сына. «Тьяго перекрасили?! Вот это финт!» «Анна, вы похорошели и похудели, все замечательно, но сыну не красьте больше волосы! Он и так у вас симпатичный и хорошенький, а еще маленький» «Ужас что с казаком сделали» «Ну вот куда это? Попугай какой-то!» «Что вы с Бубликом сделали? Пусть я зануда, но мне кажется, это точно перебор » «Сумасшедшие родители» «Не поняла, почему Бублик красный?»

Не удивляет, что красные волосы мальчика вызвали столько возражений среди поклонников. Ведь еще совсем недавно Анна показывала своего сына, который сопровождал ее в театр, и образ юного кавалера в костюме с прилежной прической настолько завладел сердцами поклонников, что они тут же расхвалили Тьяго, заверяя, что пройдет совсем немного времени и мальчик станет завидным женихом.