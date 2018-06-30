Как носить косы этим летом: звездные примеры и секреты сложных плетений

С каждым днем воздух накаляется все больше и больше, а значит, самое время подумать об удобной прическе! Пожалуй, идеальный вариант на лето — косы. Мы сейчас говорим не об унылых школьных косичках, а о самых настоящих произведениях искусства. Показываем на примере селебрити, как разнообразить любой look, и делимся секретами сложных плетений!

Небрежность — залог эффектности

Уже несколько лет небрежные прически занимают первые строчки бьюти-хит-парадов, поэтому на каждый день предлагаем сделать немного растрепанную косу на один бок, как у Уитни Порт . На свежевымытые волосы перед сушкой нанеси фиксирующий спрей или пенку — с ними объем на голове продержится дольше. Чтобы заплести косу на один бок, вначале тебе понадобится сделать косой пробор.

На противоположной стороне от пробора заплети нетугую косу. Ее следует слегка распушить путем вытягивания прядей, только осторожно — все должно выглядеть аккуратно. Чтобы кончик не смотрелся уныло, подкрути его плойкой. Готовую прическу сбрызни лаком. И пусть все думают, что ты даже не старалась!

Кручу-верчу

Далее предлагаем вариант косы-жгута на каждый день. Он еще быстрее и проще, чем предыдущий. Зачеши волосы назад и завяжи в тугой хвост. Следи за тем, чтобы не было «петухов». Раздели его на две большие пряди и начинай поочередно их закручивать до самого конца и закрепи тонкими мини-резинками. После сбрызни лаком, чтобы из хвоста не выбивались короткие волоски. Такая прическа придется весьма кстати в полуденную жару. Если вечером намечается мероприятие, можно нанести блеск для волос.

Классика жанра

Насмотревшись пляжных фотографий Ким Кардашьян , весь мир бросился плести себе колоски. А почему бы и нет? Мало того что они удобны на летнем отдыхе на море, так еще и смотрятся красиво. Лайфхак: если у тебя не совсем свежие волосы, этот вариант прически просто идеален! Сделай пробор вдоль всей головы и плети уже знакомые с детства колоски. Чем туже ты их затянешь, тем будешь ближе к образу Ким. Тренд на легкую растрепанность при этом никто не отменял. Кстати, для разнообразия можно не доплетать их до конца: когда дойдешь до шеи, остановись и сделай хвостики. Только не забудь закрутить кончики плойкой или утюжком!

Вечерний вариант

Собираясь на вечернее мероприятие, подумай о прическе. Идеальным вариантом станут тугие косички на голове, как у Аманды Сейфрид . Для начала хорошо расчеши волосы и раздели волосы до висков на четыре равные пряди. Начиная от центра, заплетай поочередно пряди в тугие косы, веди плетение вдоль головы. Как только закончишь, закрепи тонкой резинкой. Можно подкрутить кончики волос и сбрызнуть укладку лаком. Если добавить легкий smoky eyes, то все взгляды точно будут обращены на тебя.

В стиле «Игры престолов»

Помнишь Эмилию Кларк в сериале «Игра престолов»? Стилисты всегда создавали для нее хитрые плетения. Предлагаем разобрать самую стандартную прическу ее героини Дейенерис: четыре косы, переплетенные между собой и собранные вместе. Хорошо расчеши волосы и отдели небольшие прядки у лица. Заплети в районе висков по две обычные трехпрядные косы и, как только у тебя получится четыре штуки, соедини их на затылке и закрепи. После обмотай одну прядку вокруг резинки, чтобы ее не было заметно. Если хочешь эффект точно как у Дейенерис, накрути все волосы и осторожно пройдись расческой по волосам, чтобы кудри не были упругими, а шли волнами.

Вот тебе еще один мастер-класс по плетению кос с цветным канеколоном от певицы Ханны. Эффектные фото в Instagram тебе будут обеспечены!

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Текст: Валерия Савченко

Фото: Shutterstock, East News, Instagram, Look Global Press