Что будет, если регулярно мыться хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло в быту используют все российские семьи. Им стирают мелкие вещи, применяют в качестве средства, удаляющего грязь и жир при мойке стен, полов, кухонной посуды. С хозяйственным мылом принимают душ, промывают длинные волосы, купают домашних животных. Этот щелочной продукт всегда на руках, а ведь он может быть опасен для здоровья.

Состав хозяйственного мыла

Основным компонентом мыла является жир. В советские времена для производства хозяйственного мыла использовали свиной, рыбий, говяжий, бараний жир, не пригодный для пищевых целей. Он проходил многократную обработку и очищение в промышленных условиях, компонент отбеливали и дезодорировали. В современной рецептуре мыла используют не натуральный жир, а его аналоговые заменители. Помимо этого в составе также присутствует натрий, пальмитиновая, лауриновая жирные кислоты, саломас, вода и щелочь. Многие считают, что современное хозяйственное мыло по своим качествам гораздо хуже традиционного советского. Между тем, в прошлом веке в это мыло часто добавляли много каолина, такие куски и сейчас помечают аббревиатурой «72», но их никогда не рекомендовали для мытья тела и волос. Также плохо сказывается на коже присутствие в составе мыла канифоли. Однако в советское время оно тоже входило в рецептуру и благодаря этому компоненту хозяйственное мыло отлично пенилось и долго хранилось.

Химические ожоги

Основное назначение хозяйственного мыла — удаление жирового налета с любых поверхностей и стойких пятен с тканей. Именно эта особенность при многократном применении мыла в качестве туалетного разрушает природный слой эпидермиса на руках. В результате кожа становится сухой, воспаленной, начинает шелушиться и теряет эластичность. Более того, многие производители для увеличения эффективности хозяйственного мыла в качестве пятновыводителя усиливают в нем концентрацию едкого натрия. Такой моющий продукт при использовании в душе может нанести реальный химический ожег слизистых носа, горла и глаз. В некоторых случаях подобная реакция на коже может перейти в дерматит.

Снижение иммунитета

Хозяйственное мыло обладает высокими антибактериальными свойствами. Именно поэтому в прошлом веке его активно использовали для мытья домашних животных и удаления с их шерсти блох. Для людей регулярное применение хозяйственного и любого другого антибактериального мыла опасно. Эпидермис теряет естественный защитный барьер, оберегающий его от бактерий, общий иммунитет снижается и организм утрачивает свою естественную способность противостоять вредным микроорганизмам. В дальнейшем это может привести к вспышкам кожных и других инфекции.

Аллергические реакции

Современное хозяйственное мыло часто выглядит не так, как в прошлом веке. Благодаря измененной рецептуре обычно оно не коричневое, а белое и даже бывает душистым. Однако светлые оттенки у мыла возникают благодаря входящему в его состав диоксиду титана. Но это химическое соединение обладает канцерогенным эффектом и часто вызывает аллергические реакции. Даже для редкого использования хозяйственного мыла в домашних условиях лучше выбирать и приобретать темные куски.

Полезные свойства хозяйственного мыла

И все-таки в некоторых экстренных случаях хозяйственное мыло может быть полезным. Хорошо однократно использовать его антибактериальные свойства в периоды высыпания на коже угревой сыпи, вспышек акне. Хозяйственным мылом первично обрабатывают раны и укусы животных, его мыльный раствор снимает зуд и покраснение при грибке нижних конечностей. Если во время острого ринита под рукой не оказалось соответствующих лекарств, то отечность слизистой и сильные выделения хорошо снимает процедура промывания носа пеной хозяйственного мыла.

Но следует помнить, что все эти действия следует проводить однократно, длительное использование хозяйственного мыла наносят вред здоровью человека.