Curls time: 5 способов сделать кудри без помощи плойки, щипцов и бигуди

Натуральные локоны при помощи пучка

Самый легкий и быстрый способ создать красивые кудри без бигуди и плойки — это сделать локоны с помощью обычного пучка. Для этого на ночь нужно всего лишь помыть волосы, сделать хвост и приподнять его как можно выше, скрутить в жгутик и сформировать пучок, затем зафиксировать все с помощью резинки, шпилек или заколок. 7-8 часов как раз будет достаточно, чтобы локоны успели высохнуть и завиться. Утром вы получите как минимум два приятных эффекта — свежий вид после здорового сна и натуральные кудри. Чтобы кончики не повреждались, перед процедурой смажьте их специальным маслом.

Если волосы высохли не до конца, можно досушить их феном с кнопкой холодной подачи воздуха, а лаком — закрепить прическу, чтобы она продержалась дольше.

Из Греции с любовью

Резинка для греческой прически тоже отлично подойдет для создания нежных волн. Особенно этот способ будет актуален в рабочее время, если вечером неожиданно пригласили на свидание или вечеринку. Достаточно немного смочить волосы спреем (если его под рукой не оказалось, то можно использовать воду), надеть резинку, подкрутить слегка влажные пряди в небольшие жгуты и аккуратно обернуть их вокруг нее.

Шпильки в ход Невидимки и шпильки тоже помогут добиться легких локонов. Сначала наносим пенку для укладки на чистые, сухие волосы, затем разделяем их на небольшое пряди и каждую подкручиваем внутрь, как на бигуди, далее закрепляем их с помощью шпилек. Жгутики можно оставить на ночь, предварительно немного подсушив феном. Утром нужно аккуратно распустить волосы, формируя прическу руками — так она будет выглядеть более объемной.

Если под рукой только фен и расческа

Благодаря фену можно не только высушить волосы, но и накрутить красивые кудри.

Первый вариант: чтобы сделать локоны при помощи фена и расчески для начала нужно нанести средство для стайлинга на чистые волосы и разделить их на несколько небольших прядей. Затем каждую из них аккуратно подкрутить (к лицу или от лица) с помощью круглой расчески и фена от корней до кончиков, создавая легкие волны.

Второй вариант: можно сделать из прядей жгутики и просушить их феном от корней до кончиков, таким образом, кудри будут объемнее.

Старый добрый способ — косички

Кажется, что в детстве с помощью косичек кудри делали все девочки, да и сейчас этот способ не менее популярен. После душа нужно слегка подсушить волосы полотенцем и аккуратно расчесать, нанести немного пенки для стайлинга и заплести каждую прядку в косичку. Затем можно лечь спать, а утром расплести.

Чтобы получить больше мелких и пышных кудрей, нужно сплести много тонких прядей. А если вместо косичек вы заплетете колоски, то локоны будут виться от самых корней.