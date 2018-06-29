Ещё
Яркое солнце довело загорающих новосибирцев до ожогов и больниц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа средняя зарплата москвичей
Названа средняя зарплата москвичей

Яркое солнце довело загорающих новосибирцев до ожогов и больниц 

ngs.ru 48 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские больницы начали принимать горожан, получивших солнечные ожоги, а также тех, кто не смог совладать с жидкостью для розжига.
В течение июня семеро новосибирцев с солнечными ожогами поступили в ожоговое отделение Новосибирской областной больницы, ещё столько же человек обожглись, используя жидкость для розжига мангала, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе медицинского учреждения.
Некоторым из них понадобилась госпитализация, остальным помогли амбулаторно, добавили в областной больнице.
Как советует врач-дерматовенеролог клиники «Медсанчасть-168» Ирина Валинурова, по возможности нужно избегать солнечных лучей, когда они особенно активны.
«Лучше — особенно с маленькими детьми — загорать до одиннадцати и после четырёх, это прописная истина.
Тень не предохраняет от солнечных лучей активных, и соответственно, даже в тени загар можно получить», — рассказала врач.
Она напомнила, что необходимо использовать солнцезащитные кремы — максимальную защиту они дают в первые 45 минут после нанесения. Причём человек, намазавший кожу кремом, всё равно получит загар — только безопасный.
«Обязательно нанесение солнцезащитных кремов с фильтрами в зависимости от возраста, причём необходимо следовать инструкциям, которые прилагаются к этим кремам. Есть водостойкие и смываемые водой. Те, которые смываются водой, они смываются в том числе и потом, поэтому их необходимо обновлять каждые два часа», — рассказала Ирина Валинурова.
Головные уборы можно надеть в жару, но они не спасут от ожогов, которые получит кожа на других участках тела.
В случае если человек всё же получил солнечный ожог, каждые полчаса ему стоит мазать кожу «Пантенолом», приложить прохладную и влажную ткань.
Если кожа не «успокаивается», лучше обратиться к врачу, подчеркнула дерматовенеролог.
Что касается ожога, полученного из-за специальной жидкости для розжига, он может возникнуть как от пламени, так и быть химическим.
«Если будет корка спёкшаяся — то, конечно, только к врачу, потому что нужна будет хирургическая обработка раны», — добавила Ирина Валинурова.
Ранее, в июне, несколько новосибирцев попали в больницу со страшными волдырями после прогулки в траве. Они пострадали от контакта с опасным растением — борщевиком.
ngs.ru: последние новости
В московской больнице скончался поэт Андрей Дементьев Самолёт Новосибирск — Анталья вынуждено сел в Казахстане На пляже у Обского моря зарезали подростка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США дали Германии гарантии по «Северному потоку-2»75
Названа средняя зарплата москвичей158
Сын светской львицы угодил в скандал с «нищебродами»59
Националисты с Украины «присвоили» земли России184
Москва отреагировала на продление санкций ЕС121
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Другое
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение