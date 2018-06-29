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5 секретов красоты Жизель Бундхен
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5 секретов красоты Жизель Бундхен 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Жизель никогда, по ее собственному признанию, не заморачивается с укладкой и расчесывается исключительно в душе. «Да-да, может, для кого-то это звучит дико, но я привыкла делать именно так», — рассказывает модель. В этом, кстати, действительно есть определенный смысл: некоторые стилисты считают, что браться за расческу слишком часто не стоит — это вредит волосам.
«Все говорят, что нужно высветлять внутренний уголок глаза. Для меня такой трюк работает только в том случае, если я делаю себе смоки. В противном случае я просто становлюсь похожей на какую-то рыбу», — смеется Бундхен. А еще Жизель никогда не выйдет из дома без туши — причем наносит она ее и на верхние, и на нижние ресницы.
Бундхен часто экспериментирует с увлажняющими кремами, а вот очищающим средствам остается стабильно верна уже много лет. Ее любимые — Lancôme и Victoria’s Secret (еще бы!).
Жизель не пьет газировку. За последние 15 лет — ни единого глотка! Ну и, само собой, правильное питание: модель следит, чтобы в ее рационе всегда были исключительно натуральные продукты.
Наконец, длинноногая бразильянка ежедневно делает себе массаж сухой щеткой. Это помогает предотвратить целлюлит и улучшить качество кожи.
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