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Пепельная роза: новый цвет волос покорил Инстаграм
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Пепельная роза: новый цвет волос покорил Инстаграм 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Одним из главных цветов последнего времени был розовый: кажется, увидеть его можно было уже во всех вариациях: нежный в стиле Барби, пастельный, неоново-яркий, целиком на волосах или на отдельных локонах. А сейчас в сети прослеживается новый тренд: цвет с красивым названием «пепельная роза» наносится на волосы в технике балаяж. И полностью соответствует своему названию!
Пепельную розу трудно сделать однозначно «теплой» или «холодной» — этот цвет может быть разным благодаря дымчатым оттенкам, которые создают на волосах тени и переливы. Лучше всего он получается на базе пепельного блонда — колористу легче распределить оттенки по уже созданным бликам. Если у вас темные волосы, вам придется их осветлить, чтобы пепельно-розовые тона было видно.
Миксовать несколько оттенков для достижения цели не придется: уже выпущены специальные полуперманентные краски, которые позволят не идти на кардинальные меры, а только распробовать новый тренд, ведь краска смоется без следа примерно через месяц. А чтобы носить такое окрашивание подольше, волосы лучше мыть под прохладной водой шампунем для сохранения цвета.
Фотографии примеров нового тренда прилагаются. Хотели бы попробовать «пепельную розу» в технике балаяж на своих волосах?
Публикация от Brianna @ Quinn Vise Design (@brianna.at.qvd)
22 Июн 2018 в 4:21 PDT  Публикация от Carli ♛ BOSTON HAIR STYLIST (@lowlightsandleopard)
21 Июн 2018 в 7:35 PDT  Публикация от Kari Sanders /Southside FTW (@for.non.blondes)
30 Май 2018 в 5:23 PDT  Публикация от Annie Trang (Sola Salons) (@annietrangstylist)
28 Июн 2018 в 9:12 PDT  Публикация от Christina Simmavong (@hairbyxchristina)
9 Июн 2018 в 8:49 PDT  Публикация от Reanna (@reannahairstylist)
2 Июн 2018 в 4:51 PDT
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