15 удивительных фактов о туши для ресниц

Содержание1. Туши для ресниц больше 6000 лет2. Качественной туши только 188 лет3. Водостойкая тушь празднует свой 80-й юбилей4. Формула современной туши зависит от ее предназначения5. Ингредиенты косметики могут вызвать появление аллергии6. Существует около 100 вариантов кисточки для туши7. Форма кисточки имеет значение8. Водостойкая тушь практически не содержит воду9. Глянцевый блеск туши обеспечивает гуанин10. Пользоваться тушью нельзя бесконечно долго11. Время использования туши можно продлить12. Moisture— или water-pro: выбор должен быть правильным13. Макияж обязательно нужно смывать на ночь14. Тушь может содержать ртуть15. Цена туши не всегда зависит от ее качества

Если бы женщине пришлось выбирать только один предмет из косметички, без которого она не может прожить, это наверняка была бы тушь для ресниц. А знаете ли вы, что у этого маленького бьюти-аксессуара долгая история?

MedAboutMe собрал для вас самые интересные, необычные и забавные факты о туши для ресниц, чтобы вы могли каждый день создавать с ней новые потрясающие образы.

1. Туши для ресниц больше 6000 лет Первый прообраз туши для ресниц появился в Древнем Египте — в 4000 году до нашей эры. Для создания средства выразительности для глаз, египтянки использовали самые разные рецепты, начиная со сжигания миндаля, чтобы получить темную золу, заканчивая использованием свинца. Самыми популярными ингредиентами «туши для ресниц» были зола, мед и экскременты крокодила.

2. Качественной туши только 188 лет Первая тушь для ресниц, консистенция которой похоже на ту, которой мы пользуемся сейчас, была создана в 1830-м году французским парфюмером и предпринимателем по имени Юджин Римелл. Его изобретение было настолько популярным, что сегодня на французском, португальском, румынском, турецком и арабском языках слово rimmel «переводится» как «тушь для ресниц».

И хотя технически первым тушь для ресниц создал Римелл, популяризовал этот продукт нью-йоркский фармацевт Том Луи Вильямс. Продукт, созданный им, вначале назывался Lash-Brow-ine, позже он был переименован в Maybelline Cake Mascara. Как вы уже догадались, Вильямс был создателем бренда косметики, который существует и сегодня.

3. Водостойкая тушь празднует свой 80-й юбилей

Тушь для ресниц была первым косметическим продуктом, который обрел водостойкую формулу. Случилось это в 1938-м году. Создала ее предприниматель из Польши , а позже основательница собственного бренда косметики — Хелена Рубенштейн. К сожалению, водостойкость туши обеспечивал не самый полезный ингредиент, а именно — скипидар. Понадобились десятилетия, чтобы разработать другую, относительно безопасную формулу.

4. Формула современной туши зависит от ее предназначения

Не все туши для ресниц одинаковы! Для каждого вида средства разработана своя формула. Например, тушь, визуально придающая длину ресницам, содержит специальные волокна, которые прикрепляются к волоскам в то время, когда вы их красите, за счет чего «прибавляется» несколько миллиметров.

Тушь для объема создается на основе воска, силикона и парафина. Такой состав буквально обволакивает ресницы, зрительно добавляя им объем и густоту.

А тушь с эффектом «накладных ресниц» часто содержит гиалуроновую кислоту, аргинин и пчелиный воск. Перечисленные ингредиенты не только ухаживают за волосками, но и формируют красивый изгиб.

5. Ингредиенты косметики могут вызвать появление аллергии

Чаще всего этим «грешат» средства сомнительного происхождения. Возникновению аллергических реакций способствуют полимеры, силиконы, эфирные масла и ланолин, которые входят в состав туши. Формулы гипоаллергенных средств не содержат компонентов с «аллергическим потенциалом», в них они заменены альтернативой, которая с меньшей долей вероятности может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз.

6. Существует около 100 вариантов кисточки для туши

Главное в создании эффекта туши для ресниц отнюдь не состав, а правильная кисточка. Над ее формой, материалом изготовления и длиной ворсинок работают лучшие бьюти-эксперты. Чаще всего щеточку для ресниц делают из пластика, но существуют варианты с натуральной щетиной, волокнами из каучука и эластомера. Все они по-разному прокрашивают волоски, создавая макияж с различными «спецэффектами».

7. Форма кисточки имеет значение

При помощи разных вариантов кисточки женщина может моделировать свой взгляд. Например, кисточка с характерным изгибом поможет создать «кукольный взгляд», когда волоски приподняты и завиты. Пластиковая кисточка с редким ворсом позволяет добиться ошеломительного объема, а силиконовая — эффекта четких, разделенных ресниц. Если ваши ресницы от природы непослушные и плохо поддаются «укладке», покупайте флакончик туши со щеточкой из спиралевидных ворсинок. С ее помощью легко прокрасить даже очень короткие волоски — в уголках глаз или на нижней линии ресниц.

Тушь для ресниц CATRICE Luxury Lashes Dramatic Volume Mascara

— Щеточка спиралевидной формы идеально прокрашивает каждую ресницу.

— Интенсивность цвета и равномерное покрытие ресниц уже после первого нанесенного слоя.

— Придает выраженный объем.

Примерная стоимость — 300 р.

Тушь для ресниц Essence Get Big — Имеет водостойкую формулу.

— Гарантирует глубокий цвет и выраженный объем.

— Ровно наносится, прокрашивая и разделяя каждую ресницу.

— Не образует комочков и не осыпается.

Примерная стоимость — 250 р.

Тушь для ресниц Eveline Cosmetics Extension Volume Professional Mascara

— Средство гарантирует эффект накладных ресниц.

— Имеет силиконовую щеточку, благодаря которой тушь наносится ровно, без комочков.

— Разделяет каждую ресничку, придавая красивый объем и изгиб.

Примерная стоимость — 250 р.

8. Водостойкая тушь практически не содержит воду

Вот почему она не смывается! В ее составе воски животного и растительного происхождения — например, пчелиный и карнаубский воск; минеральные воски — парафин, озокерит; красители — ультрамарин и оксид железа, а также полимеры. Чтобы продукт хорошо держался на волосках, в состав входит органическое вещество изододекан. Оно помогает продукту равномерно распределяться, создавая легкое, но плотное покрытие.

9. Глянцевый блеск туши обеспечивает гуанин

Нравится эффект мерцания на ресницах? Ему женщины должны быть обязаны содержанием гуанина. Это вещество, которое получают из чешуи рыб. Помимо тушей для ресниц, оно входит также в состав теней для век, губных помад и блесков, бронзаторов и румян.

10. Пользоваться тушью нельзя бесконечно долго

Каждая тушь для ресниц имеет свой срок годности. После вскрытия флакона пользоваться ею можно только 3-6 месяцев (зависит от производителя). Реанимировать засохшую тушь, разбавляя ее глазными каплями, жирными маслами или обычной водой — плохая идея. Ведь испорченный продукт, как правило, содержит бактерии, которые могут спровоцировать заболевания глаз и кожи вокруг глаз.

11. Время использования туши можно продлить

Если производитель утверждает, что продуктом можно пользоваться 4 месяца, а у вас тушь подсыхает уже через два, не всегда виноват создатель! Возможно, вы что-то делаете не так! Чтобы тушь прослужила отмеренный ей срок, нельзя хранить ее в ванной комнате: от перепадов температур она быстро портится. Флакончик с кисточкой нужно всегда плотно закрывать, чем меньше косметика контактирует с воздухом, тем лучше. И напоследок — не стоит перед использованием продукта делать поступательные движения кисточкой внутрь флакона и обратно! Вынимать и вставлять кисть нужно только выкручивающими движениями.

12. Moisture— или water-pro: выбор должен быть правильным

Водостойкая и водоустойчивая тушь — это разные продукты красоты! От применения водоустойчивой туши лучше отказаться, собираясь сделать заплыв в море или в бассейне, она просто не рассчитана на такое обилие воды. Эффект панды будет обеспечен! По сравнению с настоящей водостойкой тушью, в ней меньше фиксирующих полимеров, поэтому возможны неожиданности.

13. Макияж обязательно нужно смывать на ночь

Даже если женщина очень устала, ложиться спать с накрашенными ресницами — нельзя. Это может принести колоссальный вред ее здоровью и красоте! Когда тушь подсыхает, ресницы становятся жесткими, твердыми и упругими, что при смыкании глаз может привести к появлению царапин на роговице, пока вы спите. Кроме того, смена движений во время ночного отдыха или сон в подушку, в свою очередь, чреваты поломкой волосков. Они просто могут переломиться пополам, что потребует много времени на восстановление ресниц.

14. Тушь может содержать ртуть

Кажется, что современные туши для ресниц абсолютно безопасны, в них нет свинца, с которым приходилось мириться женщинам Древней Греции . Но на деле оказывается, что она может содержать еще более опасные ингредиенты. Так, многие производители косметики при создании формул средств используют ртуть. Причем, они не обязаны указывать ее на этикетке.

Дело в том, Федеральное управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов, США , а также другие организации не требуют от производителей раскрывать информацию об ингредиентах, которые составляют менее одного процента от общей массы продукта. А между тем, ртуть — сильный нейротоксин — допускать его содержание в используемой косметике или нет — личное дело каждой женщины.

15. Цена туши не всегда зависит от ее качества

Формулировка «чем дороже тушь, тем лучше и качественнее продукт» не всегда соответствует действительности. Стоимость туши складывается из многих факторов, начиная с ингредиентов, которые входят в ее состав; материалов, из которых создана щеточка; цены упаковки и коммерческих вложений — стоимости рекламного ролика и эфирного времени, а также затрат на маркетинг. Не только представительницы прекрасного пола, но и профессиональные стилисты и визажисты находятся в вечном поиске идеального соотношения «цена — качество».

Комментарий экспертаИспаният Ибрагимова, косметолог, мастер по микроблейдингу, татуажу, ламинированию ресниц

К выбору туши мы подходим особенно внимательно, не так как к другой декоративной косметике. Правильно подобранная тушь, прежде всего, должна быт комфортна для ваших глаз. И тут не имеет первостепенного значения ее стоимость. Главное, чтобы после использования туши не было раздражения глаз.

В моей практике случалось, что клиентка использовала тушь известного бренда, но она давала очень сильную аллергию. В то время, когда тушь масс-маркета ей отлично подходила. А дальше уже дело вкуса: кто-то любит, чтобы тушь не была заметна на ресничках, а кто-то наоборот, выбирает с эффектом увеличения ресниц.

Но, глядя на современных девушек, я замечаю, что в нашем ритме жизни все стремятся минимизировать временные затраты в чем-либо, чтобы успеть больше. Уход за собой не исключение. У нас уже нет столько времени проводить перед зеркалом по утрам. Нам хочется встать, умыться и уже быть красивыми и ухоженными. Поэтому многие девушки склоняются к такой процедуре, как ламинирование ресниц.

Эта процедура позволяет практически на месяц забыть о каждодневном использовании туши. На реснички наносится специальный состав, реснички завиваются и окрашиваются в черный цвет. Результат получается, как при использовании туши без дополнительных эффектов (объема, удлинения и т.д.). Особенно выигрышно эта процедура смотрится у обладательниц собственных густых ресничек.

Единственный момент: нужно обязательно проконсультироваться с мастером перед началом процедуры на предмет возможной аллергической реакции на компоненты сыворотки, которая используется в работе.

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