7 причин, почему ваши волосы лишены блеска

СодержаниеФактор 1: Солнечный светФактор 2: Горячие укладкиФактор 3: Сухой шампуньФактор 4: Солнцезащитные очкиФактор 5: Краска для волосФактор 6: Модные прическиФактор 7: Диета

Мечтаете о здоровых блестящих волосах? Стать их обладательницей проще, чем вы думали! Какие факторы забирают силу и блеск прядей и что делать, чтобы вернуть им былую красоту?

Фактор 1: Солнечный свет

По статистике, каждая третья жительница планеты окрашивает волосы и только один мужчина из десяти делает то же самое. На солнце пряди, как правило, выгорают, поэтому цвет волос тускнеет. Но сталкиваются с потерей блеска даже те, кто никогда не окрашивал волосы!

«Дело в том, что ультрафиолет и избыточное тепло открывают кутикулу волоса и разрушают пигмент внутри него», — рассказывает мастер-колорист Шэрон Доррам. — Солнечные лучи вытягивают влагу из прядей, из-за чего они выглядят тускло и безжизненно».

Как это исправить?

Используйте кондиционер для волос после каждого мытья головы. В дополнение к этому обрабатываете волосы спреем для защиты от солнца или средствами для укладки с SPF. Выбирайте те, в составе которых присутствуют натуральные масла, растительные экстракты, протеины и витамины, силиконы. Они дают долговременную защиту и восстанавливают даже сильно поврежденные пряди.

А вы знали?

Самые густые волосы у натуральных блондинок, но они же и наименее тонкие. Поэтому выглядят не сильно объемно. Толще всего волосы у брюнеток, поэтому и смотрятся естественно густыми.

Фактор 2: Горячие укладки

По иронии судьбы, сушка волос феном и укладка термоприборами придают волосам красивый блеск и объем, но в перспективе приводят к тусклости шевелюры. Ежедневный перегрев способствует разрушению структуры волос и появлению новых волосков, гораздо тоньше, чем было задумано природой. Урон особенно заметен у представительниц прекрасного пола, создающих прикорневой объем с помощью стайлера гофре. По линии пробора волосы растут очень тонкие и тусклые.

Как исправить?

Сведите к минимуму количество горячих укладок до 2-3 в неделю. Перед использованием термоприборов, наносите на пряди средства защиты с кератином и протеинами шелка. 3-4 раза в неделю балуйте волосы питательными масками — они наполняют локоны влагой и делают их более плотными, благодаря чему их, кстати, становится проще укладывать.

Это интересно!

У разных по структуре волос различается поперечное сечение. В микроскоп хорошо видно, что прямые волосы имеют круглый срез, а вьющиеся — овальный.

Фактор 3: Сухой шампунь

Каждый день моют голову 56% мужчин и только 30% женщин — показывает статистика. Такая разбежность возможна потому, что представительницы прекрасного пола пользуются сухим шампунем. Этот маленький бьюти-помощник приходит на выручку, когда не успели вовремя вымыть голову или укладка в течение дня «опала» и ей требуется добавить объем.

Качественные средства очищают и текстурируют пряди, добавляют объем у корней и визуально улучшают внешний вид волос. Однако при частом применении они могут закупоривать поры кожи головы (риск повышается, если пользоваться ими несколько дней подряд), провоцировать возникновение раздражения и воспаления, что в свою очередь приводит к потере блеска волос.

Как исправить?

Пользуйтесь сухим шампунем только в исключительных случаях, принимая во внимание, что это средство SOS, а не для ежедневного применения. Нунцио Савиано, стилист по волосам рассказывает, что применение сухого шампуня, в отличие от традиционного мытья головы, не наполняет волосы влагой, из-за чего и появляется тусклость. После использования сухого шампуня локоны следует вымыть как можно раньше, затем увлажнить их косметическим туманом или несмываемым бальзамом для волос.

На заметку!

9 из десяти женщин называют главным средством по уходу за волосами — обычный шампунь. Кстати, по мнению трихологов, идеальная температура воды для мытья волос — 40-50 градусов Цельсия.

Фактор 4: Солнцезащитные очки

Первые «солнцезащитные очки» изобрели жители Крайнего Сервера, чтобы защитить глаза от яркости снежных равнин в ясную погоду. Они мало тогда напоминали сегодняшний аксессуар — это были тонкие пластинки из дерева с узкими прорезями для глаз. Современные же очки — стильные и легкие. Наверное, поэтому с ними не расстаются ни женщины, ни мужчины. Многие из них, помимо прямого предназначения аксессуара, носят очки на голове, что приводит… к потере блеска волос.

Как исправить?

Очки оказывают лишнее давление на волосяные фолликулы, что соответственно, может стать причиной потери блеска и выпадения волос. Кроме того, во время движения аксессуар часто сползает, что вынуждает их обладателя постоянно возвращать его на место, нередко случайно цепляя и вырывая отдельные волоски. Единственный выход — отказаться от идеи носить очки на голове и пользоваться ими только для защиты глаз от солнца.

На заметку!

Из одного волосяного фолликула на протяжении всей жизни человека в среднем появляется около 20 волос.

Фактор 5: Краска для волос

Если вы окрашиваете волосы один раз в 4-6 недель, можно не беспокоиться — при использовании качественных составов локоны не потускнеют. А вот если вы меняете цвет так же часто, как сменяются тенденции Высокой моды, появление тусклости и потеря здоровья волос — скорее закономерность, чем неожиданный финал.

Как исправить?

Часто окрашиваемые волосы по определению поврежденные. А значит, к ним нужно относиться соответственно. Использовать ежедневно маски или косметические масла для волос — многие из них наносятся на волосы непосредственно перед укладкой, придавая им красивый глянцевый блеск. В составе бьюти-средств для волос ищите кератин, ведь волосы на 97% — белковая структура. И избегайте косметических продуктов, содержащих спирт! По мнению колориста Шэрон Доррам, такие средства являются слишком «жесткими» для волос, поэтому лишь усилят тусклость.

Факт!

Хуже всего поддаются окрашиванию рыжие волосы — из-за их насыщенности пигментом.

Фактор 6: Модные прически

Высокий конский хвост, тугие плетения и пучки на макушке — среди актуальных модных тенденций немало тех, которые повреждают шевелюру. В особенности, если используются некачественные аксессуары для волос — шпильки и зажимы, царапающие кожу головы, резинки и заколки, пережимающие пряди. Все они оказывают разрушительное воздействие на фолликулы волос и способствуют поредению шевелюры.

Как исправить?

Выбирайте аксессуары, которые будут бережно относиться к вашим волосам! При первой же возможности распускайте локоны или собирайте их в нетугие косы или пучки. Чем в более расслабленном состоянии находятся пряди, тем лучше снабжаются кислородом и питательными веществами фолликулы, следовательно, волосы получают достаточный стимул для роста и красивого внешнего вида.

А вы знали?

Существует мнение, что легенды об оборотнях возникли в древние времена, когда люди впервые столкнулись с проявлениями гирсутизма и не смогли объяснить его. Гирсутизм — это избыточный рост волос на теле женщины по андрогенному (мужскому) типу.

Фактор 7: Диета

Даже если ваше питание позиционируется как здоровое, например, вегетарианская диета в противовес фастфуду и сладкой газировке, волосы с каждым днем могут выглядеть все хуже. Причиной является дефицит питательных веществ, без которых невозможно здоровье и блеск прядей.

Как исправить?

Волосы — это, прежде всего, белок. А значит, введите в свой рацион больше протеинов — молочные продукты, птицу, рыбу и мясо, бобовые культуры и грибы. Франческо Фуско, доктор наук и дерматолог, уверена, что потребление белка имеет решающее значение, если вы хотите иметь сильные и блестящие волосы. «То же самое касается и ненасыщенных жирных кислот Омега-3. Они необходимы для нормального функционирования сальных желез, которые производят секрет, увлажняющий кожу головы и волосы, защищая их от негативного воздействия окружающей среды». Чаще добавляйте орехи, семечки и семена в ваши блюда и вы получите максимум здоровых веществ и красивые блестящие волосы.

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Комментарий экспертаЖанна Владимировна Благочевская, косметолог, инъекционист, мастер аппаратной эпиляции и мануальной депиляции, специалист в области перманентного макияжа

Красивые и пышные волосы всегда являлись эталоном красоты и были предметом зависти среди женщин и мужчин. Но, к сожалению, очень часто волосы лишены блеска, выглядят очень тускло, быстро грязнятся у корней, но при этом очень ломкие по длине и на кончиках.

Такое нездоровое «поведение» волос связано с недостатком микроэлементов, витаминов и других питательных веществ или с более серьезными проблемами со здоровьем. Если вы видите, что волосы стали выпадать, их состояние довольно резко ухудшилось, т.е. вы замечаете, что несколько лет назад качество и густота волос были намного выше — это повод обратиться к врачу. Возможно, это сигнал о наличии внутреннего заболевания. Но не стоит пугаться, лучше пройти диагностику у врача и выявить настоящую причину.

Если серьезных заболеваний нет, и мы говорим об общей неудовлетворенности качеством волос (в том числе механическое повреждение краской, высокими температурами и т.д.) стоит рассмотреть процедуру мезотерапии и плазмотерапии. Их преимущество в том, что питательные вещества напрямую поступают в корни волос (волосяные фолликулы), что не могут сделать шампуни и маски.

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