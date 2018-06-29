5 опасных последствий салонной эпиляции

СодержаниеЛазерная эпиляция: когда, кому и зачемСалонная процедура летом: да или нет5 побочных эффектов эпиляции, о которых стоит знатьОжоги кожиПигментацияВросшие волосыЗудАктивизация роста волос

Удаление нежелательных волос стало для нас такой же рутинной процедурой, как оплата счетов или утреннее пробуждение по будильнику. Благодаря инновациям в мире красоты, расстаться с нежелательной растительностью на теле можно почти безболезненно и практически навсегда. Но какая цена у идеально гладкой кожи? MedAboutMe рассказывает о лазерной эпиляции — преимуществах самой популярной процедуры и ее возможных рисках.

Лазерная эпиляция: когда, кому и зачем

В разгаре сезон бикини, а значит, многие женщины и мужчины ищут легкие способы удаления нежелательных волос. Домашние методики, как бритье и депиляция сахарной пастой, кремом или воском, хоть и являются легкими в применении, но дают кратковременный эффект. Необходимость повторять процедуру каждые 2-3 дня (в зависимости от выбранной методики) быстро надоедает. Вот и решаются отчаявшиеся ценители прекрасного на радикальные методы. В медицинских кабинетах, СПА-салонах и студиях красоты предлагают лазерную эпиляцию, обещая при этом самые радужные перспективы.

По данным Американской академии эстетической и пластической хирургии, только в 2012-м году лазерная эпиляция стала третьей по популярности салонной процедурой среди нехирургических эстетических методик, уступив только инъекциям ботокса и уходам с гиалуроновой кислотой. Сегодня ее востребованность остается на таком же высоком уровне, тем более, что стоимость избавления от «всего лишнего», стала доступнее, а специалистов, которые проводят процедуру — больше.

Во время проведения салонной эпиляции, луч лазера проходит сквозь кожу, достигая волосяных луковиц. За счет локального светового воздействия фолликулы волос повреждаются, что влечет за собой невозможность дальнейшего роста волос. Правда, действует лазер только на те волоски, которые находятся в фазе роста.

Увидеть первые результаты можно через 4-6 недель, при условии, что вы сделаете несколько процедур. Но безопасно ли это?

Если процедуру проводит лицензированный специалист, прошедший обучение и имеющий обширную практику, и вы выполняете всего его рекомендации, риски сведены к минимуму. Но нельзя отрицать вероятность, что что-то может пойти не так.

Салонная процедура летом: да или нет Можно ли проводить салонную эпиляцию летом, зависит от того, каким прибором пользуется врач-косметолог. Дело в том, что методики эпиляции предыдущего поколения — фото и Элос-эпиляция, а также удаление лишней растительности при помощи александритового лазера, накладывали определенные ограничения.

Воздействие приборов приводило к нагреванию не только пигмента, который находится в волосе, но и в самой коже, что провоцировало возникновение ожогов, тем более в условиях интенсивной солнечной инсоляции. Лазеры нового поколения, например, диодный лазер Light Sheer Duet, лишены этих недостатков. Теперь смуглая, загоревшая кожа и светлые волоски не являются противопоказаниями. Большая длина волны оборудования проникает сразу в фолликул волоса, не нагревая кожные покровы.

Однако меры предосторожности все же есть: если вы провели две недели в жарких странах, перед процедурой предстоит выждать не менее 14 дней. Ну а если планируете эпиляцию на участках, не подвергающихся постоянному солнечному воздействию (бикини, подмышечные впадины), паузу можно сократить до десяти дней.

В любом случае решение принимает специалист, который будет проводить салонную процедуру.

5 побочных эффектов эпиляции, о которых стоит знать Ожоги кожи

Применение лазерных методик для избавления от нежелательных волос при использовании технологически устаревшего оборудования может привести к ожогам. Больше всех рискуют пациенты с темной, загорелой кожей, поскольку она активно поглощает лазер. В то время, как в медицинской практике регистрируются чаще всего поверхностные ожоги, встречаются и случаи тяжелых ожогов.

Как избежать?

Правильно готовиться к процедуре, планируя ее на период наименьшей солнечной активности либо после отдыха в жарких странах, выдержав соответствующую паузу. За пару недель до процедуры нужно отказаться от применения косметических средств с ретиноидами, поскольку они увеличивает чувствительность кожи к тепловому и ультрафиолетовому воздействию, что чревато повреждениями.

Пигментация

Побочными эффектами салонной эпиляции может быть гиперпигментация (то есть избыточное возникновение пигмента) и гипопигментация (осветление участков кожи). Первая является чаще всего последствием ожога и появляется спустя несколько дней после проведения процедуры — когда уже сходит корочка. А причиной второй является подавление производства меланина в коже.

Как избежать?

Указанные побочные эффекты процедуры, к счастью, обратимы и корректируются соответственными методиками, приемом лекарственных средств. В качестве профилактики осложнений обладателям смуглой кожи желательно за 14 дней до процедуры использовать отбеливающие препараты на основе гидроксикислот или азелаиновой кислоты. Разумеется, исключительно по назначению врача.

Вросшие волосы

Это достаточно редкое осложнение, возникающее из-за некорректного уничтожения волосяных фолликулов. В результате — фолликул меняет свое направление, и волоски растут не прямо вверх, а под наклоном, соответственно врастая. Вторая возможная причина — формирование рубцов в области воздействия, из-за чего стержень рядом находящегося волоса растет в глубину или в сторону под кожей.

Как избежать?

Предотвратить это осложнение невозможно. Ключевым фактором в его «профилактике» является правильный выбор процедуры и практикующего специалиста, который будет ее проводить.

Появлению продолжительного зуда могут способствовать высыпания и отеки, которые возникли после процедуры. Такое осложнение может быть следствием аллергической реакции на средства локального обезболивания или охлаждающий газ, который используется во время и после салонной эпиляции, чтобы свести к минимуму риск травмирования кожи. Еще одна возможная причина — неправильный домашний уход за кожей после процедуры, использование агрессивной косметики.

Как избежать?

После сеансов красоты следует свести к минимуму любое воздействие на участки кожи, обрабатываемые лазером: массаж и физиотерапевтические процедуры, применение новых бьюти-средств — в особенности, с разогревающим эффектом. Под строгим запретом — прием солнечных ванн, как под естественным освещением, так и «искусственным солнцем» в солярии. При возникновении аллергии на препараты, используемые в ходе процедуры, врач может назначить антигистаминные средства и мази со стероидными гормонами для наружного применения.

Активизация роста волос

Пожалуй, это самый неожиданный эффект от проведения салонной эпиляции. Возникнуть может вследствие применения слишком низкой плотности потока энергии лазера, который вместо разрушения волосяных фолликулов оказывает на них стимулирующее воздействие.

Как избежать?

Со стороны пациента предотвратить данный побочный эффект невозможно. Это находится в компетенции врача. Практикующий специалист должен подобрать ту плотность потока энергии, которая окажет запланированное действие.

Комментарий экспертаДоктор Сьюзан Тейлор, врач-дерматолог

Еще десять лет назад эпиляция лазером была возможна только для обладательниц светлой кожи с темными волосами. Но сегодня существуют лазеры, которые воздействуют на пигмент волоса, а не кожи, поэтому эффективны и для женщин с темной или смуглой кожей.

По мере того, как волоски поглощают свет, интенсивное тепло приводит к повреждению луковиц волоса. С каждой процедурой происходит разрушение 20-25% фолликулов. Для достижения эффекта гладкой кожи потребуется сделать 5-7 процедур.

Ввиду того, что вспышки лазера оказывают тепловое воздействие, процедуры могут вызвать неприятные ощущения, но они купируются применением специальных средств, охлаждающих кожу, в том числе с применением системы воздушного охлаждения.

Комментарий экспертаЖанна Владимировна Благочевская, косметолог, инъекционист, мастер аппаратной эпиляции и мануальной депиляции, специалист в области перманентного макияжа

В наше время каждая представительница слабого пола, а очень часто и представители сильного, так или иначе избавляются от нежелательных волос. Как и к любой косметологической процедуре к депиляции и эпиляции нужно подходить с умом и осторожностью. Воск и шугаринг подходят практически всем (исключение составляют те, у кого есть индивидуальная непереносимость каких-либо компонентов). Но данные процедуры не избавляют от волос навсегда, их придется делать, как минимум раз в месяц.

На смену депиляции пришла аппаратная эпиляция, позволяющая после курса процедур совсем забыть о волосах. Необходимо внимательно отнестись к выбору клиники, аппарата и специалиста. Это обязательно должно быть медицинское учреждение, а процедуру должен проводить врач. К сожалению, на слуху печальные случаи, когда процедура проводилась на дешевых китайских аппаратах и пациенты получали ожоги. Следует понимать, что качественная процедура не будет стоить подозрительно дешево. Что касается выбора аппарата, рекомендуем обратиться к ЭЛОС (ELOS) технологии, которая является одной из самых безопасных методик удаления волос. Примечательно, что ее можно применять на любом участке тела, т.к. специальная система охлаждения исключает дискомфорт и сильные болевые ощущения.

Суть процедуры состоит в том, что энергия лучей поступает через стержень волоса к фолликулу, нагревая его и разрушая. Данная методика является точечной, то есть не воздействует на кожу вокруг волоса, таким образом, исключая риски возникновения ожогов и гиперпигментации. Как и у любой другой процедуры, имеются противопоказания, поэтому перед принятием решения необходимо проконсультироваться с врачом.

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