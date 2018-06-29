13 тенденций маникюра этого лета

СодержаниеРаз полоска, два полоска!«Частичный» маникюр или negative spaceДорогу сочным принтамНогти-зеркало или металлический маникюрФранцузский маникюр — на все временаОднотонный гель-лак всегда в фавореВеликий комбинатор: сочетаем разные техникиКороткие ногти — самые модныеМраморный маникюр возвращаетсяОмбре или ногти с градиентомНогти-шарики или bubble nailsПоместить ногти в рамку, или маникюр-рамкаНеоновый маникюр для неординарных натур

С приходом жарких дней брюки, теплые свитера и длинные юбки в нашем гардеробе трансформируются в шорты, топы и короткие платья. Приятные перемены касаются не только одежды, но и маникюра. Ведь в летние месяцы хочется убрать подальше темные и пастельные тона лаков, заменив их сочными красками и необычными рисунками в дизайне ногтей. MedAboutMe предлагает разобраться, какие тренды стали самыми главными в маникюре летнего сезона-2018.

Раз полоска, два полоска!

Трендом лета-2018 в маникюре стали вертикальные полосы. Они могут быть тонкими и широкими, цветными и однотонными, сочетающимися с горизонтальными полосками или другими узорами, рисунками. Оригинально смотрятся тонкие черные, металлические полосы. Они могут дополнить даже офисный маникюр. Ценителям минималистичного дизайна понравится идея использования бесцветного или пастельного фона и однотонных полос по центру или краю ногтя. Если вы носите украшения — можно подобрать оттенок полосок в соответствии с цветом колец, браслетов.

«Частичный» маникюр или negative space

Техника negative space, «негативное пространство», «частичный» или «голый» маникюр предполагает покрытие лаком только части ногтевой пластины. Остальные участки остаются свободными. Причем их форма может быть любой, но чаще всего это геометрические рисунки. «Родственником» маникюра negative space можно назвать лунный маникюр. Необычно такой дизайн будет смотреться при выборе контрастных цветов для оформления ногтей или же неоновых оттенков. Его можно сочетать с техникой «битое стекло», дополнить использованием страз.

Факт!

Считается, что маникюр negative space распространился по всему миру из Южной Кореи . Его особенностью является неполное закрашивание ногтя, поэтому в дизайне обязательно просматривается натуральный цвет пластины. Частичный маникюр можно создать удалением нужных участков лака кистью с ацетоном, с помощью скотч-ленты или же ручного покрытия выбранной части ногтя лаком.

Дорогу сочным принтам

Разве можно обойтись летом без ярких рисунков на ногтях? Цветочные узоры, сердечки, пальмы, морские мотивы, разноцветный и однотонный горошек, изображения фруктов или птиц — можно остановиться на любой идее. Воспользуйтесь возможностью поэкспериментировать с сочными оттенками, украсив ногти красивыми принтами. Выбранными рисунками лучше покрыть не все ногти, а лишь один-два на одной руке. Тогда удастся соединить принты с модными видами маникюра. Например, цветочный дизайн будет эффектно гармонировать с французским маникюром. К слову, летом-2018 в фаворитах розы и ромашки, лилии, красные маки, орхидеи.

Ногти-зеркало или металлический маникюр

Маникюр в стиле «металлик» не теряет поклонниц несколько сезонов подряд. Этим летом ногти модниц также будут украшены зеркальным покрытием. Золото, серебро, бронза смотрятся дорого и при этом лаконично. Зеркальный маникюр не требует никаких дополнительных украшений, он абсолютно самодостаточен. При желании можно покрыть фольгой или специальным лаком полностью всю ногтевую пластину или сделать широкие, узкие металлические полосы.

Французский маникюр — на все времена

Френч давно завоевал славу самой стильной и многогранной техники в нейл-дизайне. Он красиво смотрится на ногтях любой длины, в любом оттенке, с использованием элементов декора или сам по себе. Летом 2018 года в тренде бесцветная или пастельная основа с «улыбками» всех цветов радуги. Также можно использовать два вида ярких лаков — для фона и «улыбки». Приветствуется комбинирование французского маникюра с флористическими рисунками, точечным дизайном, выкладыванием страз и не только. Можно поэкспериментировать с образом, соединив френч с лунным маникюром.

Факт!

Французский маникюр легко сделать нескучным, если попробовать некоторые его разновидности. Например, френч-миллениум, когда кончики ногтей покрывают блестками, стразами, зеркальным лаком. Или фан-френч, декорируемый фольгой, бусинами и другим декором. Актуален нестандартный френч, при котором линия «улыбки» выполняется в необычной форме — V-образной, диагональной, волнообразной и т.д.

Однотонный гель-лак всегда в фаворе

Несмотря на разнообразие техник в маникюре, однотонный дизайн этим летом — на пике популярности. Для получения долговременного результата стоит предпочесть гель-лак. В тренде как пастельные оттенки, так и сочные, выразительные цвета. Особое внимание нужно обратить на фиолетовый, цвет 2018 года. Можно также накрасить ногти лимонным или изумрудным, синим, красным, голубым, мятным. На основе гель-лака легко создать любой вид декора. Для лета идеально подойдет украшение матовой пудрой.

Великий комбинатор: сочетаем разные техники

Для тех, кто хочет попробовать все и сразу, этим летом наступает благодатная пора. В маникюре сезона-2018 приветствуется сочетание нескольких техник. Например, смешение лунного и французского маникюра, омбре и геометрических принтов, битого стекла с френчем и не только. Не нужно путать использование нескольких видов маникюра с комбинированным маникюром. Речь идет о «дружбе» разных типов дизайна. Самым смелым модницам можно попробовать выполнить каждый ноготь одной руки в разной технике. Главное, чтобы используемые цвета лака и декора гармонировали между собой.

Короткие ногти — самые модные

Этим летом стилисты советуют отказаться от длинных ногтей в пользу коротких. Безусловным хитом в 2018 году является маникюр, выполненный на ногтях миндалевидной, овальной формы. Так что если вам сложно отрастить ногти, считайте эту тенденцию удачей! На небольшой длине пластины эффектно смотрятся практически все актуальные техники, за редким исключением. Одним из самых востребованных решений в летнем дизайне для коротких ногтей становится геометрический принт. А вот неудачно на маленькой длине будет выглядеть любой крупный узор, классический французский маникюр.

Мраморный маникюр возвращается

Полюбившийся многим женщинам мраморный маникюр вновь входит в число трендов. В летнем сезоне-2018 выполнить такой дизайн можно и в ярких, и в пастельных тонах. Самые популярные цвета-основы — персиковый, песочный, розовый, белый, серый, зеленый, черный. Как и прежде, особенностью техники является имитация рисунка камня на ногтях. Чаще всего — не на всех пальцах. Абстрактные разводы могут напоминать мрамор, малахит, бирюзу и другие ценные камни. Оригинально выглядит мраморный маникюр с дополнениями в виде полос фольги, хлопьев юкки, мелких страз.

Омбре или ногти с градиентом

Градиент остается актуальным трендом и в этом летнем сезоне. Использование двух и даже более оттенков в дизайне позволит «привязать» омбре к летнему гардеробу. Вам не нужно будет обновлять покрытие раз в пару дней для разных случаев, достаточно выбрать для градуированного перехода свои любимые цвета в одежде. Например, голубой, розовый и белый. По-настоящему летним получится радужный градиент, собранный из большого количества цветов. Хотя классический вариант омбре предполагает сочетание светлых и темных оттенков одного цвета, так переход получается максимально плавным.

Факт!

Омбре можно использовать не для всех ногтей, а сделать переход цветов только на двух-трех пальцах. Чтобы маникюр смотрелся гармонично, остальные ногти стоит покрыть однотонным лаком. Если же в технике градиент выполнены все ногти, можно украсить некоторые из них стразами, нежным цветочным узором. Главное — не переборщить, иначе маникюр получится вычурным.

Ногти-шарики или bubble nails

Бабл-маникюр нравится далеко не всем. Его попадание в список актуальных трендов подтверждает, что модными могут стать довольно странные вещи. Делать ногти объемными, похожими на шарики или пузыри впервые начали американки еще в 2015 году. Существует даже специальный хэштег в Инстаграм, по которому можно посмотреть идеи и воплощения маникюра bubble nails. Для получения объема на ногтевую пластину наносится большое количество акрила, посередине выполняется утолщение. Новинка вряд ли подойдет на каждый день, но 3D ногти могут стать оригинальным дополнением образа для вечеринки.

Поместить ногти в рамку, или маникюр-рамка

Маникюр-рамка — находка для тех, кто любит нечто необычное, но не слишком экстравагантное. Этот вид дизайна будет уместным в офисе или на учебе. Как можно понять по названию техники, она предполагает выделение ногтя по всему периметру альтернативным цветом. Ногтевая пластина напоминает картину, оформленную в рамку. Самым популярным сочетанием для такого нейл-арта являются черный и белый цвета, но можно выбрать и любые другие варианты. Лучше всего использовать маникюр-рамку на длинные ногти миндалевидной формы, потому что такой дизайн может визуально укоротить пластину.

Неоновый маникюр для неординарных натур

Загорелая кожа отлично сочетается с неоновыми оттенками. Салатовый или оранжевый, ярко-розовый, бирюзовый или желтый — эти кислотные цвета сразу поднимают настроение. А если использовать специальный неоновый лак, то руки будут привлекать внимание вечером и ночью. Светящийся лак — хит любительниц дискотек. Радужные оттенки легко сочетать друг с другом или же использовать их для основы создания «фруктового» маникюра, маникюра в технике омбре. Впрочем, сочный неоновый маникюр удачно смотрится и сам по себе, в однотонном варианте. При его выборе нужно тщательно следить за покрытием — сколы лака или неровности будут бросаться в глаза.

Комментарий экспертаКристина Питерская, мастер ногтевого сервиса

Солнце уже вовсю радует своим теплом. Кто-то планирует отпуск на море, кто-то предпочитает дачу, но в одном люди сходятся — на пляже и на грядках нужно выглядеть красиво! С приходом летнего сезона появляются модные тренды в ногтевой индустрии. На каждый вкус найдется свой дизайн. Самыми популярными идеями маникюра на лето-2018 можно назвать:

Морской стиль в сине-бело-голубых тонах является фаворитом у любителей морских курортов. Ручная роспись в виде спасательного круга, якоря или морской ракушки будет приятно радовать глаз.

Цветочные принты и веточки, распустившиеся на ногтях, смотрятся очень женственно и мило. Букет или цветок можно нарисовать вручную или же использовать готовый слайдер-дизайн. Веточку лучше рисовать черной гель-краской без липкого слоя. Нужно провести через центр ногтя диагональную полоску-дугу и пририсовать аккуратные листики с каждого края. Черная веточка смотрится стильно на любом фоне, но для любителей ярких цветов на нее можно отпечатать цветную фольгу. В этом случае используется краска с остаточной липкостью, затем готовый дизайн перекрывается топом. Сочные фрукты и ягоды мастера маникюра в последнее время научились рисовать так натуралистично, что они выглядят лучше настоящих — так и хочется укусить! Сочные апельсины, ароматная клубника, яркий арбуз — самое сладкое сочетание лета. Мороженое и пирожное можно всем, даже тем, кто на диете! Ведь вафельный рожок с шариками мороженого или пирожное с вишенкой — ручной труд из гель-лаков. Для девушек, которым трудно дается мелкая прорисовка деталей, найдутся готовые картинки-слайдеры. При их выборе не каждый отличит готовый рисунок от ручной росписи! Тонкие полоски на ярком фоне — просто хит Инстаграма. Причем выигрышным фоном смотрится любой — светлый, пастельный, не сдающий позиции популярности омбре или серые тона. Тонкие плавные изогнутые линии черного цвета с нанизанными дотсом точками в нескольких местах — очень модный дизайн. Такую красоту можно предлагать девушкам даже со строгим дресс-кодом на работе. Насекомые и птицы четко ассоциируются с летом — только вдохнешь теплый воздух и зажмуришься на солнце, как услышишь, что на ветках щебечут птички, летают осы в поисках сладкого и кажется, что на ладонь вот-вот сядет божья коровка. Выбирайте по душе любого представителя и вперед к любимому мастеру за красивыми 3d насекомыми. Френч, геометрия и втирки уже стали классикой дизайна. Не стоит ей пренебрегать и летом. Можно разбавить привычный дизайн фан-френчем — яркий свободный край. А можно добавить фольгу, стразы, цветные клейкие полоски. Сияющие стразы и сахарные ногти для тех, кто любит яркость во всем. Все большую популярность набирает объемная инкрустация и страз различного диаметра в обрамлении бульонок. Смотрится украшенный ноготь просто сногсшибательно! Таким дизайном можно украсить любое цветное покрытие. Дайте волю своей фантазии или доверьте свои ногти отличному профессионалу, чтобы блистать этим летом! Пройдите тестУверены ли вы в себе? Этот тест поможет определить насколько вы уверены в своих силах и возможностях.

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