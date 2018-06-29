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Санврачи попросили алтайцев не бояться червей-волосатиков
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Санврачи попросили алтайцев не бояться червей-волосатиков 

sibnovosti.ru 3 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай выступили с обращением к жителям региона, призвав их не бояться живущих в питьевой воде нитевидных червей-паразитов. По словам санврачей, наличие в водоеме червя-волосатика — признак чистой, незагрязненной воды.
Нематоморфы — желтоватые, похожие на волос черви, достигающие в длину 30 см — являются одними из самых древних организмов. В народе их называют «конским волосом» или просто «волосатиком». На Алтае они живут в пресных водоемах — в озерах, реках, болотах и так далее.
— После спаривания откладывает до миллиона яиц. Из яиц вылупляются микроскопические личинки, которые обитают в насекомых и ракообразных. В их теле личинка растет и развивается до взрослой особи. Перед завершением формирования личинка может воздействовать на поведение хозяина и заставляет его стремиться к водоему, где пробуравливает его тело и выбирается наружу, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства категорически опровергли данные о том, что червь с таким же успехом может проникнуть под кожу человека, назвав такие истории мифом. Тем не менее, санврачи отметили, что, обнаружив в воде из родника или колонки червя-волосатика, воду эту нужно профильтровать через несколько слоев марли и обязательно прокипятить.
Фото: 04.rospotrebnadzor.ru
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