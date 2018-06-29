Наращивание ногтей в домашних условиях пошагово

Далеко не все девушки от природы имеют красивые и крепкие ногти, поэтому сделать маникюр на длинных ноготках не всегда есть возможность. Именно для таких девушек была придумана процедура наращивания ногтей гелем. Можно использовать материал в домашних условиях, а мы подробно расскажем, как пошагово провести процедуру для начинающих мастеров.

Специалисты выделяют два варианта наращивания, для первого применяют типсы, для второго специальные формы. Стоит помнить о том, что необходимо правильно подготовить натуральную пластину для нанесения материала, чтобы ноготки держались долгое время.

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы дома провести наращивание, придется приобрести полный набор средств и инструментов, которые будут использованы в процессе проведения процедуры. Женщине стоит подготовить:

yandex_ad_1 антисептическое средство;

средство для размягчения и удаления кутикулы, можно просто сделать ванночку и удалить кутикулу;

мягкая щеточка, используемая для удаления ногтевой пыли после обработки пилкой;

гелевое покрытие «база» и «топ»;

апельсиновая палочка, применяемая для удаления кутикулы;

ножницы для маникюра или специальные маникюрные кусачки;

плотная кисть, с помощью которой будет наноситься гель;

несколько бафов и пилочек разной абразивности, чтобы провести обработку натуральных и искусственных ногтей;

дегидратор, средство необходимо для удаления лишнего жира с поверхности ногтевой пластины, а также для устранения липкого слоя;

праймер, который наносят на обработанную ногтевую пластину, он помогает скрепить натуральный ноготь с искусственным гелем;

цветной гель-лак, используемый для создания декора и дизайна;

гель моделирующий, он необходим для создания искусственной формы;

салфетки без ворса, они применяются для обезжиривания ноготков, а также чтобы снять липкий слой.

ультрафиолетовая лампа, используемая для сушки геля.

Многие девушки интересуются, можно ли использовать LED-лампу, чтобы провести пошаговое наращивание ногтей гелем в домашних условиях, но даже для начинающих мастеров такой прибор не подойдет. Зато такая лампа пригодится при создании дизайна.

Исключать применение антисептика запрещено, так как это повышает риск занесения инфекции и развития грибковых поражений.

yandex_ad_2 Поэтапный процесс создания на типсы

Когда все материалы будут подготовлены, девушка может начать процесс подготовки ногтевой пластины и ее коррекции гелем. Для этого необходимо следовать простой инструкции:

Кожу рук и ногти тщательно обрабатываются антисептическим средством.

Теперь начинают подготовку ногтевой пластины, для этого кутикулу отодвигают с помощью апельсиновой палочки. Тем временем берется пилка 220 грит, и с ее помощью шлифуется вся площадь ногтевой пластины. Такая пилка дает возможность устранить мелкие царапины и неровности.

На поверхность пластины наносят средство для устранения лишнего жира.

На свободный край ногтя наносится очень тонкий слой клея, предназначенный для крепления типс. Материал прикрепляют к натуральной пластине под углом 45 градусов. Необходимо добиться такого результата, чтобы ноготь и типса хорошо совместились.

Когда крепление типса будет завершено, следует выждать около десяти секунд, чтобы клей хорошо схватился, а затем ногтю придают необходимую форму.

С помощью кисточки удаляют остатки пыли, а затем используют обезжиривающее средство.

Материал для моделирования наносится сначала на натуральную пластину ногтя, и только после этого с помощью кисти перемещается на типсу.

Когда форма будет готова, ногти помещают под лампу примерно на одну минуту.

Далее применяется скульптор, его также следует наносить кистью, при этом важно учитывать строение ногтя. Ноготки помещают в лампу не менее, чем на три минуты.

Теперь понадобится салфетка без ворса, с ее помощью удаляется оставшийся липкий слой.

Поверхность ногтей полируется бафом.

Ногти обезжириваются и покрываются финишным покрытием, пальцы снова отправляют в ультрафиолетовую лампу на три минуты.

Такое пошаговое наращивание ногтей гелем несложно провести в домашних условиях. Даже для начинающих мастеров инструкция вполне проста и понятна, но важно в точности соблюдать каждый пункт, иначе ноготки не смогут долго держаться на натуральной пластине.

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Процесс наращивания на форму

При работе с формами и типсами есть некоторая схожесть, так как обработка ногтевой пластины производится по одинаковым правилам. Основные этапы:

Руки обезжиривают удобным способом, после чего используют антисептическое средство.

Теперь понадобится праймер, его наносят на ногтевую пластину, отступив от основания около одного сантиметра. Важно проследить, чтобы средство не попало на кожу.

После этого применяется базовый слой, его наносят на пластину и сушат около трех минут.

Подбираются трафареты, которые хорошо подходят для ногтей, они не должны иметь зазоров. На форму выкладывают гель и сушат около двух минут.

С помощью камуфляжного средства мастер должен сформировать край и изгиб ногтевой пластины.

Края делают более тонкими, а область стыка гелевого и натурального ногтя, следует утолщать сильнее. Когда формировка формы будет завершена, ногти сушат под лампой не менее восьми минут.

От остатков липкого слоя можно легко избавиться пилочкой, а далее наносится дизайн.

Наращивание ногтей гелем по такой пошаговой инструкции, может выполнить даже начинающий мастер в домашних условиях.

Стоит помнить, что для получения идеального результата, необходимо следовать этапам нанесения геля. Не менее важно потренироваться.

Противопоказания

Хотя у процедуры имеется большое количество преимуществ, не стоит забывать, что она имеет и ряд противопоказаний. К ним можно отнести:

Грибковые поражения. Это является абсолютным противопоказанием к проведению процедуры. Можно выполнить наращивание только после того, как грибковая инфекция будет полностью вылечена.

Повреждение ногтевой пластины или кутикулы. Даже незначительное повреждение ногтей может стать препятствием к наращиванию. Поэтому специалисты советуют проводить обрезной маникюр за три дня до процедуры.

Хронические заболевания и прием антибиотиков. К заболеваниям можно отнести проблемы со щитовидной железой и эндокринной системой, а также недуги пищеварительного тракта. Прием антибактериальных средств приводит к тому, что искусственный материал не будет хорошо держаться на натуральной пластине.

Повышенная чувствительность. Очень важно исключить контакт с гелем, если у женщины наблюдается повышенная чувствительность к компонентам в составе или уже была аллергическая реакция на материал.

Беременность и период менструации. Гормональные изменения ведут к тому, что искусственный материал быстро начнет отслаиваться.

Маленькие хитрости

Если дома не нашлось обезжиривателя, рекомендуется использовать вместо него муравьиный спирт, он дополнительно придает блеска ногтям. При наращивании, сначала гель наносят на четыре пальца руки, большие пальцы наращивают последними. Во время процедуры материал следует наносить как можно ближе к кутикуле, для этого и необходимо использовать тонкую и плотную кисть.