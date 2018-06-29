WMJ BOX: топ идеальных и невесомых масок для волос

Летом волосы страдают от негативного воздействия окружающей среды и UV-излучения и нуждаются в нашей заботе. Мы считаем, что перегружать их суперпитательными средствами совсем ни к чему. Лучшие легкие маски для блеска и силы волос мы собрали в новом WMJ BOX!

Маски с высокой концентрацией масел в составе лучше оставить на осенне-зимний сезон. Летом тебе потребуются средства с легкой текстурой. Отдай предпочтение вариантам, основная задача которых увлажнение. Из-за негативного воздействия солнечного излучения волосы выгорают, становятся тусклыми и тонкими. Чтобы защитить их от пагубного воздействия солнца, маски незаменимы, ведь они создают на поверхности волоса защитную пленку, которая спаивает вместе чешуйки и предотвращает сечение волос.

Если у тебя жирная кожа головы, отдавай предпочтение невесомым вариантам. Они помогут сохранить объем волос. Ничего легче геля на сегодняшний день пока не придумали — со столь легкой текстурой о неприятном чувстве склеивания волос можешь забыть.

Ты перед летом решила кардинально сменить цвет волос и перекрасилась в блондинку? В таком случае тебе понадобятся специальные маски для окрашенных локонов. Они предотвратят выгорание и заставят цвет держаться дольше.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Юлия Воробьева