Ещё
«Женоликие»: какие русские полностью выбривались
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Женоликие»: какие русские полностью выбривались 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Принято считать, что на Руси в допетровскую эпоху мужчины поголовно носили длинные волосы и бороды, а женщины не знали, что такое эпиляция. Между тем уже в то время существовала традиция бритья волос.
Бритье в дохристианскую эпоху
В Гнездовских курганах была найдена древнейшая на Руси бритва — кстати, даже складная. Она была короткой и широкой. На территории Новгорода при раскопках были обнаружены бронзовая бритва X столетия и железная — XIII столетия, по конструкции уже близкие к современным опасным бритвам. Следовательно, в древности русские имели обыкновение бриться. В языческие времена мужчины носили только чуб и усы, остальное выбривали. Мода на длинные окладистые бороды пришла на Русь лишь с принятием христианства, будучи перенятой от византийских священников. Постепенно борода стала признаком православного человека. А языческие жрецы — волхвы — напротив, сбривали всю растительность на лице и голове, ратуя за прежнюю веру. Кстати, славянские идолы, как правило, были безбороды, а порой и безволосы.
Безбородые князья
Брились и русские правители. Так, внук Рюрика, киевский князь Святослав Игоревич, по описаниям, носил усы, но брил бороду. То же самое — Владимир Красно Солнышко и Ярослав Мудрый. Правда, было это еще на заре христианской эпохи. Но уже при христианстве брили бороды великий князь Василий III Иоаннович и даже царь Борис Годунов (правда, последнего принято изображать с небольшой бородкой). Историки полагают, что таким образом они стремились перенять европейский менталитет — ведь в средневековой Европе монархи либо брились, либо носили совсем небольшие бороды.
«Женоликие»
Еще одна категория русских мужчин, которые брились — это те, кто, выражаясь современным языком, придерживался нетрадиционной ориентации. Они сбривали порой не только бороды и усы, но и все волосы на теле, имели обыкновение умащивать свое тело различными маслами и притираниями, дабы являться привлекательными для своих возлюбленных. Вот что пишет по этому поводу социолог И. С. Кон: «Митрополит Даниил, популярный московский проповедник эпохи Василия III, в своем двенадцатом поучении сурово осуждает женоподобных молодых людей, которые »… женам позавидев, мужское свое лице на женское претворяеши": бреют бороду, натираются мазями и лосьонами, румянят щеки, обрызгивают тело духами, выщипывают волосы на теле и т.п.». В свою очередь, известный славист Н. К. Гудзий сообщает, что мода на бритье появилась на Руси в XVI веке, придя с Запада. «Бритье бороды тогда имело эротический привкус и стояло в связи с довольно распространенным пороком мужеложства», — комментирует он. В эпоху христианства, если у мужчины по каким-то причинам не росла борода, к нему относились с недоверием, называли «женоликим». С таким представителем сильного пола могли не иметь дела, считая его не совсем полноценным…
Эпиляция по-русски
Моду на женскую эпиляцию в Россию принесла княгиня Ольга, которая, видимо, вдохновилась примером жительниц Византии. Она удаляла лишние волосы на теле смесью из воска и горячей смолы. Впоследствии в русских банях представительницам прекрасного пола стали предлагать менее болезненную процедуру депиляции. Во времена Ивана Грозного практиковалось удаление волос с тела при помощи настоев из жгучих и ядовитых трав, например, дурмана. Для удаления ненужных волос с лица на кожу налепляли разжеванный ржаной хлеб. Но стоит заметить, что удалять волосы под мышками, в «зоне бикини» и на ногах стремились только высокородные особы. Простым крестьянкам и представительницам прочих низших сословий это даже и в голову не приходило. Тем не менее, получается, что и бритье, и депиляция существовали на Руси издавна, а не появились при Петре I или в более позднее время.
Русская семерка: последние новости
Чем опасны однокомнатные квартиры Почему после распада СССР Украина не хотела отказываться от ядерного оружия Кем были предки Михаила Горбачева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без наличных: когда запретят кэш198
Боярский рассказал об интимной связи с иностранками23
Похороны Дементьева обернулись скандалом67
Саакашвили получил тюремный срок135
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня76
Новости партнеров
Видео
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение