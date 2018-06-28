«Женоликие»: какие русские полностью выбривались

Принято считать, что на Руси в допетровскую эпоху мужчины поголовно носили длинные волосы и бороды, а женщины не знали, что такое эпиляция. Между тем уже в то время существовала традиция бритья волос.

Бритье в дохристианскую эпоху

В Гнездовских курганах была найдена древнейшая на Руси бритва — кстати, даже складная. Она была короткой и широкой. На территории Новгорода при раскопках были обнаружены бронзовая бритва X столетия и железная — XIII столетия, по конструкции уже близкие к современным опасным бритвам. Следовательно, в древности русские имели обыкновение бриться. В языческие времена мужчины носили только чуб и усы, остальное выбривали. Мода на длинные окладистые бороды пришла на Русь лишь с принятием христианства, будучи перенятой от византийских священников. Постепенно борода стала признаком православного человека. А языческие жрецы — волхвы — напротив, сбривали всю растительность на лице и голове, ратуя за прежнюю веру. Кстати, славянские идолы, как правило, были безбороды, а порой и безволосы.

Безбородые князья

Брились и русские правители. Так, внук Рюрика, киевский князь Святослав Игоревич, по описаниям, носил усы, но брил бороду. То же самое — Владимир Красно Солнышко и Ярослав Мудрый . Правда, было это еще на заре христианской эпохи. Но уже при христианстве брили бороды великий князь Василий III Иоаннович и даже царь Борис Годунов (правда, последнего принято изображать с небольшой бородкой). Историки полагают, что таким образом они стремились перенять европейский менталитет — ведь в средневековой Европе монархи либо брились, либо носили совсем небольшие бороды.

«Женоликие»

Еще одна категория русских мужчин, которые брились — это те, кто, выражаясь современным языком, придерживался нетрадиционной ориентации. Они сбривали порой не только бороды и усы, но и все волосы на теле, имели обыкновение умащивать свое тело различными маслами и притираниями, дабы являться привлекательными для своих возлюбленных. Вот что пишет по этому поводу социолог И. С. Кон: «Митрополит Даниил, популярный московский проповедник эпохи Василия III, в своем двенадцатом поучении сурово осуждает женоподобных молодых людей, которые »… женам позавидев, мужское свое лице на женское претворяеши": бреют бороду, натираются мазями и лосьонами, румянят щеки, обрызгивают тело духами, выщипывают волосы на теле и т.п.». В свою очередь, известный славист Н. К. Гудзий сообщает, что мода на бритье появилась на Руси в XVI веке, придя с Запада. «Бритье бороды тогда имело эротический привкус и стояло в связи с довольно распространенным пороком мужеложства», — комментирует он. В эпоху христианства, если у мужчины по каким-то причинам не росла борода, к нему относились с недоверием, называли «женоликим». С таким представителем сильного пола могли не иметь дела, считая его не совсем полноценным…

Эпиляция по-русски