Что делать, если вы получили солнечный ожог

В летнюю пору уберечь кожу от воздействия солнечных лучей помогают различные солнцезащитные средства. Но что делать, если вы все же получили ожог? С этим вопросом «Вечерка» обратилась к врачу-дерматологу Ларисе Алексеевой.

Дерматолог обращает внимание, что солнечный ожог может иметь несколько степеней, от которых нужно отталкиваться.

1-я степень — покраснение пораженных участков, болезненные ощущения.

2-я степень — темные покраснения, боль при прикосновении, появление желтых пузырей, припухлость.

3-я степень — самая тяжелая. Появляются не только пузыри, но и повышенная температура. Ожоги сопровождаются глубоким повреждением кожи, расположенных под ней сосудов и нервных стволов. Такие ожоги чрезвычайно болезненны.

Обращаться к врачу стоит при ожогах 2-й и 3-й степеней.

— Очень важна площадь ожога, нужно учитывать, сколько квадратных сантиметров кожи поражено. Исходя из этой информации, вы можете судить о том, что нужно делать, — подчеркнула Лариса Алексеева.

По ее словам, лучше успокоиться, не паниковать. Далее используйте подручные средства, например, прохладную воду в бутылочке, которой можно смочить ожог.

— При солнечном ожоге нельзя принимать душ, — отмечает эксперт. — Если вы получили его во время отпуска, то в отеле, где вы остановились, наверняка есть бассейн с теплой, слегка прохладной водой, где можно искупаться и смягчить боль.

Кроме того, дерматолог советует принимать прохладную ванну. А душ будет еще больше раздражать вашу кожу вместо того, чтобы облегчить боль.

— Если вы получили ожог, дотрагиваться до него нельзя. Волдыри, образовавшиеся на коже, нельзя повредить. Это защитная реакция вашего организма, чтобы сохранить целостность ваших тканей и защититься от воздействия вредных микробов, — добавила врач-дерматолог.

Если под рукой нет специального спрея, можно намазать ожог сметаной.

— Помню, в детстве нам в кожу втирали сметану, — говорит Алексеева. — Она обладает противовоспалительным эффектом, ее нужно втирать в область поражения. Правда, помощь она оказывает не такую эффективную, как спрей.

Она подытожила: чтобы уберечь кожу от ожога, надо загорать в определенное время, пользоваться солнцезащитными кремами и пить воду комнатной температуры, чтобы избежать обезвоживания.