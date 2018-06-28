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Звезды, которые сменили имидж, и им не идет
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Звезды, которые сменили имидж, и им не идет 

SNCmedia.ru 1 час назад
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт времен сумеречной саги была образцом холодной красоты. Актрису не раз признавали одной из самых загадочных и привлекательных девушек современности, но играть роль неприступной красавицы ей, кажется надоело. Несколько лет назад Стюарт совершила каминг-аут, затем сделала стрижку и, кажется, навсегда забыла о женственности в традиционном представлении.
Нина Добрев
Еще одна девушка из фильмов про вампиров — Нина Добрев разбила не одно мужское сердце. Фанатки завидовали актрисе, ведь именно ей удалось охомутать главного сериального красавчика — Йена Сомерхолдера. После расставания с бойфрендом Нина начала жизнь с чистого листа и сделала стрижку. С новой прической она стала выглядеть сильно старше, что не слишком нравится ее поклонникам.
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон и по сей день считается одним из главных секс-символов Голливуда. Пару лет назад знаменитая красотка решила отказаться от классических голливудских локонов. Прическа пришлась ей к лицу, но Скарлетт решила продолжить эксперимент и покрасила волосы в темный цвет. Таких перемен фанаты ей не простили.
Ирина Шейк
Внешность Ирины Шейк вряд ли можно испортить неудачной стрижкой, но фантазия стилистов порой не знает границ. Для одной из съемок Шейк сделали челку и отстригли волосы. Менее сексуальной модель от этого не стала, но вот отращивать волосы ей теперь придется очень долго.
Селена Гомес
Королева Instagram Селена Гомес много лет была верна своему стилю. Однако в последнее время сердце певицы, видимо, потребовало перемен. Только за последний год в ее жизни произошло столько событий, сколько у многих не случается и за пару десятилетий. Гомес рассталась с The Weeknd, вернулась к Джастину Биберу, разошлась и с ним, а теперь решила с головой погрузиться в работу. Ради нее, собственно, и перемены во внешности.
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