Как открыть свой бизнес: студия перманентного макияжа

Индустрия красоты — востребованный бизнес, ведь даже в кризис не многие женщины готовы отказаться от ухода за собой. Сегодня расскажу об одном из направлений в этой сфере — перманентном макияже. Как стать мастером, искать клиентов и открыть свою студию.

Обучение

Чтобы изучить основы перманентного макияжа, тебе не понадобится много времени. Выбирай школу с опытными преподавателями и хорошей практической базой. Занятия для мастеров с разным уровнем подготовки есть в московской школе-студии перманентного макияжа Натальи Спиридоновой . Новичкам стоит начать с базового курса, он длится около недели. Здесь тебе расскажут о дерматологии, видах оборудования, организации рабочего места, научат разбираться в цветовой палитре и марках пигментов и выбирать оттенок под определенный тип кожи. Главное в обучении — постоянная практика. Не стесняйся задавать вопросы, пробовать, пока рядом есть профессионал, у которого всегда можно спросить совет. В студии Натальи Спиридоновой все практические занятия проходят на живых моделях. Это поможет тебе быстрее обрести уверенность. В школе научат работать на любом оборудовании и пигментах для перманентного макияжа. Ты узнаешь, как наносить макияж разными иглами, в том числе акупунктурными, и как использовать переходники для аппаратов. Все расходные материалы ученики получают бесплатно. Записаться на базовый курс

Поиск клиентов

После базового курса не спеши оформлять ИП и арендовать помещение — начинай отрабатывать знания на практике. Сначала на близких подругах, мамах и сестрах. В соцсетях есть специальные группы, где начинающие мастера ищут клиентов. Делай качественные фотографии и размещай в соцсетях — это твоя реклама и портфолио. Первое время лучше поработать в салоне. Там ты наберешь необходимый опыт и сформируешь собственную клиентскую базу.

Саморазвитие

Не жди быстрой прибыли. Хороший мастер первое время инвестирует в себя, чтобы стать еще лучше. Для специалистов с опытом в студии Натальи Спиридоновой есть курсы повышения квалификации. Здесь мастера знакомятся с разными современными стилями в макияже и могут отработать их на своем аппарате или на оборудовании школы. Решишь освоить более сложные техники — растушевку, «объемные брови» — выбирай индивидуальный курс. Наедине с мастером ты точно поймешь все нюансы и задашь вопросы. Для опытных мастеров есть курс колористики. Чем больше ты будешь вникать в профессию, тем больше навыков захочешь получить. От широты твоих знаний зависит количество клиентов, поэтому не останавливайся на самых популярных техниках. Практикуйся, посещай мастер-классы и старайся постоянно быть в курсе новых направлений в перманентном макияже. Узнать подробное расписание курсов и мастер-классов

Помещение

Начинай свое дело, когда будешь уверена, что к тебе пойдут люди. Для самостоятельной работы подойдет небольшое помещение. В первую очередь оно должно быть чистым и аккуратным. Основная мебель, которая тебе понадобится, — удобная кушетка для клиента, стул с регулируемой высотой для тебя, хорошее освещение и зеркало. Важно создать уютную доброжелательную атмосферу, чтобы клиентка могла расслабиться.

Оборудование

Занятие перманентным макияжем не требует больших вложений на первом этапе. Расходных материалов не так много: пигменты, одноразовые иглы, маски, перчатки. Основное оборудование — машинка для татуажа. На ней экономить не стоит, ведь от этого пострадает качество твоей работы. Будь готова потратить от 15 до 50 тысяч рублей. На занятиях в школе у тебя будет возможность познакомиться с разными аппаратами. Со временем ты разберешься во всех нюансах и найдешь машинку, которая подходит именно тебе. Записаться на курс по повышению квалификации