10 продуктов для быстрого роста волос

Решила отрастить волосы? Дополни свой рацион этими продуктами, и процесс пойдет быстрее!

В нем много железа, которое необходимо для здоровья волос. При нехватке гемоглобина корни волос хуже снабжаются питательными веществами и кислородом, а значит — растут медленнее.

Если мясо ты не любишь или вообще вегетарианка, замени его чечевицей: по содержанию железа она не уступает мясу!

Они богаты биотином — водорастворимым витамином группы В, необходимым для здоровья волос, ногтей, кожи, внутренних органов.

Содержит натуральные антиоксиданты, которые улучшают циркуляцию крови, способствуя росту волос. Можно принимать внутрь, а можно — наружно, сделав маску: сок одной грозди смешай с ложкой оливкового масла и таким же количеством меда. Подержи 20 минут и смой. Повторять раз в неделю!

Богаты витамином D, ненасыщенными жирными кислотами, фосфором, калием и, главное, витамином Е. Последний помогает клеткам волосяного фолликула насыщаться кислородом.

Мы уже писали, что витамина С в ней больше, чем в лимоне. Именно это вещество помогает организму вырабатывать коллаген, от которого зависит здоровье кожи и волос.

Сладкий картофель содержит витамин А, который также улучшает циркуляцию, помогая кислороду поступать в волосяные фолликулы.

Традиционный ингредиент плова, известный как турецкий горох, содержит кремний, цинк, фолиевую кислоту и железо.

Куда уж без нее! В данном случае она хороша тем, что содержит кальций. А уже он участвует в образовании кератина, который является важнейшим строительным компонентом для волос.

Жирные кислоты и прекрасный набор микроэлементов помогают волосами расти сильными и эластичными.