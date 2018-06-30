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10 продуктов для быстрого роста волос
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10 продуктов для быстрого роста волос 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Решила отрастить волосы? Дополни свой рацион этими продуктами, и процесс пойдет быстрее!
В нем много железа, которое необходимо для здоровья волос. При нехватке гемоглобина корни волос хуже снабжаются питательными веществами и кислородом, а значит — растут медленнее.
Если мясо ты не любишь или вообще вегетарианка, замени его чечевицей: по содержанию железа она не уступает мясу!
Они богаты биотином — водорастворимым витамином группы В, необходимым для здоровья волос, ногтей, кожи, внутренних органов.
Содержит натуральные антиоксиданты, которые улучшают циркуляцию крови, способствуя росту волос. Можно принимать внутрь, а можно — наружно, сделав маску: сок одной грозди смешай с ложкой оливкового масла и таким же количеством меда. Подержи 20 минут и смой. Повторять раз в неделю!
Богаты витамином D, ненасыщенными жирными кислотами, фосфором, калием и, главное, витамином Е. Последний помогает клеткам волосяного фолликула насыщаться кислородом.
Мы уже писали, что витамина С в ней больше, чем в лимоне. Именно это вещество помогает организму вырабатывать коллаген, от которого зависит здоровье кожи и волос.
Сладкий картофель содержит витамин А, который также улучшает циркуляцию, помогая кислороду поступать в волосяные фолликулы.
Традиционный ингредиент плова, известный как турецкий горох, содержит кремний, цинк, фолиевую кислоту и железо.
Куда уж без нее! В данном случае она хороша тем, что содержит кальций. А уже он участвует в образовании кератина, который является важнейшим строительным компонентом для волос.
Жирные кислоты и прекрасный набор микроэлементов помогают волосами расти сильными и эластичными.
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