«Как вы это делаете?»: Гоар Аветисян рассказала, что на фото втягивает нос

Гоар Аветисян решила показать поклонникам, как выглядела всего 6 лет назад — до того, как стала известной. Выяснилось, что внешность девушки претерпела масштабные изменения, но вмешательство хирургов она отрицает. Гоар рассказала, что «втягивает нос» и поклонницы тут же попросили ее научить их этому трюку.

Визажист Гоар Аветисян решила вспомнить, какой она была 6 лет назад, найдя фотографию 2012 года. С ней она сделала коллаж, совместив с современным снимком. Разница на фото оказалась колоссальной. Сама девушка объяснила, что единственное, с чем ей помогли специалисты — это форма губ, а вот нос, который выглядит несколько иначе, чем раньше, она просто научилась «втягивать» и к ринопластике это не имеет отношения: «Рино не делала, просто нос втягивать на фото раньше не умела + ракурс сбоку». Помимо этого, она изменила цвет волос, но сама уверена, что все дело в первую очередь в бровях — то, что было модным в 2012 году, сейчас выглядит дико.

Конечно, в наше время многие девушки знают, что форму носа можно значительно изменить с помощью правильного контуринга, но вот о таким способе зрительно его уменьшить многие слышат впервые. Оказалось, что среди поклонниц Гоар много девушек, недовольных этой частью лица — они тут же попросили ее научить их, как это правильно делать. «А что, можно втянуть НОС? Как вы это делаете, покажите!» «Меня тоже научите нос втягивать правильно» «Втягивать нос? Каааак? Пытаюсь — не получается» «А как нос втягивать? Меня тоже научите» «Кто тоже после момента „втягивать нос“ начал реально пытаться втянуть?» «Хаха, не поверила бы, но сама всегда сужаю нос, фотографируясь» Разумеется, поклонники обратили внимание и на перемены во внешности. Они отмечают, что сейчас, 6 лет спустя, Гоар выглядит гораздо моложе, чем в более юные годы. Но с тем, что такие изменения произошли только по причине смены формы бровей, они не согласны. Помимо внешних атрибутов, многие отметили и то, что с возрастом взгляд девушки сделался «нежнее», а в глазах появилась уверенность в себе.

И вот последнего у Гоар точно не отнять. Она не стесняется своей полноты, за которую ее постоянно пытаются критиковать и открыто признает, что имеет проблемы с лишним весом. Но хотя она и хочет избавиться от лишних килограммов, это совершенно не мешает ей уже сейчас фотографироваться в купальниках, носить платья и наслаждаться жизнью.