16-летнюю девушку разыскивают в Магнитогорске

Девушку, не вернувшуюся домой более суток назад, разыскивают в Магнитогорске , сообщают в группе поискового отряда «Легион СПАС».

16-летнюю жительницу города последний раз видели на улице Жукова,3 26 июня. У девушки длинные светлые волосы, карие глаза, нос с горбинкой, между мизинцем и безымянным пальцем правой руки большая родинка. Пропавшая была одета в короткую чёрную юбку и блузку без рукавов, с собой у неё была белая сумочка.

Всех, кто мог видеть девушку или знает, где она находится, просят связаться с волонтёрами.