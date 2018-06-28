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16-летнюю девушку разыскивают в Магнитогорске
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16-летнюю девушку разыскивают в Магнитогорске 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Девушку, не вернувшуюся домой более суток назад, разыскивают в Магнитогорске, сообщают в группе поискового отряда «Легион СПАС».
16-летнюю жительницу города последний раз видели на улице Жукова,3 26 июня. У девушки длинные светлые волосы, карие глаза, нос с горбинкой, между мизинцем и безымянным пальцем правой руки большая родинка. Пропавшая была одета в короткую чёрную юбку и блузку без рукавов, с собой у неё была белая сумочка.
Всех, кто мог видеть девушку или знает, где она находится, просят связаться с волонтёрами.
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