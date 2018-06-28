Чем лечить грибок ногтей на ногах в домашних условиях

Грибок ногтей на ногах часто возникает у людей, которые недостаточно соблюдают личную гигиену. Не многие знают, чем лечить заболевание в домашних условиях, чтобы быстро избавиться от недуга. Существует масса специальных лекарственных препаратов, которые помогают устранить симптомы грибка, а также остановить развитие микроорганизмов.

Кроме того, можно применять народные рецепты для лечения грибка, чтобы улучшить состояние и снять зуд. Если не начать лечение вовремя, это может негативно сказаться на общем здоровье человека. Мы опишем наиболее популярные методы терапии, которые можно использовать в домашних условиях.

Основная симптоматика заболевания

Когда заражение находится на начальной стадии, пациент может его не заметить, так как признаки поражения стоп и ногтей не проявляют себя. Но спустя определенный промежуток времени, у больного развиваются симптомы, говорящие о наличии грибка:

yandex_ad_1 оттенок ногтевой пластины меняется, он приобретает мутность, что говорит о грибковом поражении;

постепенно ноготь отслаивается от ногтевого ложа;

на первой стадии серьезных изменений не наблюдается, но со временем пластина ногтя становится более толстой и неровной;

в области пораженного ногтя появляется болезненность, которая сильно беспокоит пациента во время ношения обуви;

между пальцев кожа высыхает, там образуются небольшие трещины;

возникает сильный кожный зуд, который обычно локализуется между пальцами на стопах.

При появлении первых же симптомов, следует выяснить, чем лечить грибок ногтей на ногах. Терапия может проводиться в домашних условиях, но предварительно о способах лечения следует поговорить с врачом.

На начальной стадии можно обойтись применением средств местного действия. Если же грибок распространяется, придется использовать лекарственные препараты в виде таблеток.

Применение лекарств в форме таблеток

Эти лекарственные препараты помогают излечить грибок на достаточно поздней стадии. Таблетки проникают в кровь и распространяются по всему организму, тем самым уничтожая грибок комплексно. Это не дает микроорганизмам распространяться по здоровым органам.

Популярные медикаменты:

Орунгал. Таблетки принимают курсом в течение трех месяцев, обычно доктор прописывает наиболее подходящую схему. Капсулы используют до полного выздоровления.

Флуконазол. Сильный препарат, его принимают по одной таблетке, прием производят раз в неделю. Лечение длится около тридцати дней.

Итраконазол. Используется обычно, если кожные покровы и ногтевая пластина была поражена грибками дрожжевого типа.

Кетоконазол. Лекарственное средство обладает накопительным эффектом, при приеме вещества накапливаются в тканях. Именно такие таблетки следует принимать при тяжелой форме микоза.

yandex_ad_2 Чем лечить грибок ногтей на ногах может подсказать лечащий дерматолог, терапия проводится в домашних условиях, так как прием таблеток не требует пребывания в стационаре. Курс терапии с помощью таких медикаментов назначается только лечащим врачом. Доктор сможет подобрать оптимальную схему лечения.

Перед тем как приступить к лечению, следует внимательно изучить список противопоказаний и возможных побочных эффектов от приема лекарств.

Основные варианты лечения по народным рецептам

Микоз можно излечить не только специальными лекарственными препаратами, но еще и домашними способами. Чтобы устранить острые симптомы недуга, а также ускорить выздоровления, может использоваться:

сода пищевая;

перекись водорода;

чистый спирт;

различные лечебные травы;

столовая соль;

раствор йода;

порошок для стирки;

уксусная кислота;

чеснок.

Все эти средства, при правильном применении, дают заметный результат. Но стоит учесть, что для хорошего эффекта придется ждать отрастания здорового ногтя, а также проводить процедуры каждый день.

Если есть такая возможность, то пораженная часть пластины полностью удаляется, это ускорит процесс выздоровления, так как полезные вещества будут легко проникать в пораженные участки кожи. После использования народных рецептов, врачи рекомендуют наносить противогрибковые мази, которые значительно ускорят процесс выздоровления.

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Не каждый пациент понимает, что необходимо знать не только о том, чем лечить грибок ногтей на ногах, но еще и постоянно соблюдать гигиену в домашних условиях. Каждый день следует надевать чистые носки, своевременно стирать постельное белье, чистить вовремя обувь и проводить гигиенические процедуры.

Правила применения йода

Йод достаточно эффективен в лечении грибка, в дополнение он обладает дезинфицирующими свойствами и ускоряет заживление. Используется такой метод лечения не менее одного месяца, иногда курс продлевают до двух месяцев.

После нескольких применений можно заметить, что неприятный запах исчез, а также устранились другие симптомы. Даже когда признаки поражения грибком исчезнут, нельзя прекращать лечение.

Основные варианты применения:

Чтобы провести обработку пораженных стоп, следует приобрести раствор йода, концентрацией не более 5%. Достаточно наносить на пораженный участок одну каплю средства дважды за день. Также следует обрабатывать и здоровые ткани, которые не были затронуты грибком.

Готовят ванночку с йодом, для этого воду подогревают и добавляют в нее йод. После этого ступни опускают в воду и оставляют на пятнадцать минут. Когда процедура будет завершена, отросший ноготь и отошедшую пластину следует удалить маникюрными ножницами. Далее смазывают пораженный участок перекисью водорода и накладывают повязку с антибактериальным лекарством.

Классическая же схема лечения включает в себя использование Фукорцина, этим средством сначала смазывают пораженные участки ногтя и кожи в течение четырнадцати дней, а уже после этого в течение двух недель применяют раствор йода. Дополнительно применяют раствор 9% уксуса, он также применяется четырнадцать дней.

В непрозрачной бутылке перемешивают сок из чеснока, такое же количество йода и нитрофунгина. В полученное средство добавляют около 10 мл уксусной кислоты. Готовый раствор наносят на пораженную часть ногтевой пластины, предварительно стопы следует распарить.

Перед отходом ко сну, следует делать ванночки на основе соли и йода. Для этого на один литр воды берется около 150 граммов соли морской и немного соды, капают около 10 капель йода. Когда кожа будет хорошо распарена, можно удалить пораженный участок ногтя, а затем отшлифовать срез пилочкой. Далее вся стопа полностью обрабатывается йодом.

Очень важно учесть, что при удалении пораженного ногтя и обработке здоровых участков, следует использовать разные инструменты. Кусачки и ножницы, применяемые для удаления пораженного ногтя, следует тщательно дезинфицировать.

Сода пищевая

Обычная столовая сода помогает быстро избавиться от грибка.

Это эффективное средство для тех, кто задается вопросом, чем лечить грибок ногтей на ногах, можно воспользоваться содовым раствором в домашних условиях, дополнительно применяя средства в виде мазей или капель от грибка. Продукт обладает дезинфицирующими свойствами, тем самым не давая патогенным организмам развиваться. Дополнительно сода помогает сделать огрубевшие участки более мягкими.

Чтобы полноценно вылечить микоз, пациент может использовать непосредственно содовый порошок, а также растворы на его основе:

Паста. Порошок соды смешивают с чайной ложкой воды, чтобы получить кашицу, после чего в состав добавляют несколько капель свежего сока из лимона. Наносят готовую массу на инфицированные участки ногтей и оставляют на десять минут, через отведенный промежуток времени паста смывается теплой водой. Стопы хорошо протирают полотенцем.

Ванночка. В таз наливают подогретую воду, после чего туда же всыпают несколько ложек соды и наливают жидкое мыло. В такой раствор опускают ноги и выдерживают около двадцати минут. На два литра воды берется одна ложка пищевой соды.

Другие способы народной медицины

Существуют и другие варианты, чем лечить грибок ногтей на ногах, провести такие процедуры можно в домашних условиях. Для лечения могут применяться:

Масло чайного дерева. Средство обладает очень сильным противогрибковым эффектом, масло помогает вылечить грибок за короткий период времени. Использовать лекарство следует не менее трех раз в день. А чтобы эффект был более сильным, в вечернее время рекомендуется сделать ванночку на основе марганцовки и уксуса, а уже после нанести масло.

Чистотел. Эффективное растение, которое помогает в борьбе с грибком ногтей. Чтобы приготовить средство, следует взять свежие листья чистотела и прокрутить их через мясорубку. Из полученной массы отжимают сок, а затем смешивают со спиртом концентрацией 70%. Пропорции соблюдают один к одному. Готовый раствор используют три или четыре раза за день, средство наносят на пораженный участок стопы и ногтя. Не меньшей эффективностью обладают сухие листья растения, их просто измельчают с помощью кофемолки, а готовый порошок перемешивают с маслом чайного дерева или уксусной кислотой. Следует получить кашицу, которую накладывают в виде компресса на пораженный участок.

Чеснок. Некоторые советуют использовать чеснок в свежем виде, просто сделав срез и смазав чесночным соком пораженное место, но такой вариант хотя и прост в исполнении, но не слишком эффективен. Чтобы побороть грибковую инфекцию, следует измельчить чеснок мелкой теркой, а уже затем наложить такую смесь на инфицированный ноготь, сверху уложить ватный диск и замотать все бинтом.

Натуральный кофе. Чтобы вылечить микоз, достаточно сварить кофе и опустить в готовый раствор стопы, температура ванночки должна быть около 37-39 градусов.

Новокаин. С помощью этого препарата делают примочки, достаточно пропитать ватный диск Новокаином, а затем приложить к больному ногтю и оставить на всю ночь. Достаточно всего двух дней лечения, чтобы заметить положительный результат.

Можно найти несколько других способов, чем лечить грибок ногтей на ногах. Все эти методы легко используются в домашних условиях. Мы же описали наиболее эффективные варианты, которые помогут избавиться от недуга.

Стоит помнить о том, что личная гигиена является залогом успешной терапии. Во время лечения следует постоянно менять носки, а также ежедневно мыть ноги с мылом.

Хозяйственное мыло: правила применения

Хозяйственное мыло не менее эффективно в борьбе с грибком, чем описанные выше средства и составы. Мы расскажем подробнее о том, как приготовить лекарство на основе хозяйственного мыла, чтобы избавиться от инфекции.

Несколько способов применения хозяйственного мыла:

Способ первый. На мочалку наносят хозяйственное мыло, а затем протирают ей стопы не менее пятнадцати минут. За этот период, ногтевая пластина станет более мягкой, также распарится кожа вокруг ногтей. Это даст возможность легко удалить пораженный ноготь, не причиняя боли. Края пальцев же обрабатывают пемзой. Сразу после этого стопы насухо протирают, наносят на пораженные участки крем от микоза и отправляются спать. В утренние часы ноги слегка ополаскивают холодной водой и смазывают дегтем, оставляют средство до полного впитывания. Применяют такой метод около двух недель.

Способ второй. Можно быстрее избавиться от инфекции, если каждое утро и вечер мыть стопы и пальцы с помощью хозяйственного мыла. Также готовят раствор для ванночки, для этого мыло измельчают теркой, а затем разводят одну ложку средства в литре горячей воды, туда же отправляют ложку столовой соды. Состав перемешивают и опускают туда стопы. Ванночка принимается около пятнадцати минут, а затем используется пемза и противогрибковые препараты.

В качестве профилактики грибкового заболевания, следует постоянно чистить обувь, чаще менять носки и не забывать о гигиене.