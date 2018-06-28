Красота требует жертв? Чем на самом деле опасны бьюти-салоны

Салон красоты многим представительницам прекрасного пола заменяет родной дом. Но, как оказалось, поистине страшные вещи могут ждать вас в самом гостеприимном месте на Земле. Разбираем с нашим экспертом, чем опасны бьюти-салоны и на что стоит обратить внимание при их посещении!

Нейл-бары

Маникюр — самая популярная салонная процедура и самая опасная из всех. При стандартном обрезном маникюре мастер повреждает кожные покровы, срезая кутикулу. Даже в самую незначительную ранку может попасть инфекция, в том числе грибок, ВИЧ и гепатит любого вида. Чтобы не расплачиваться потом за неосторожность или непрофессионализм мастера, запомните пару вещей, на которые стоит обратить внимание.

Рабочий стол

Профессионал всегда позаботится о порядке на рабочем месте. Оно должно быть чистым и аккуратным. Хороший мастер точно поменяет салфетку после предыдущего клиента, уберет лишнюю продукцию, инструменты.

Внешний вид мастера

Вы в этом салоне первый раз? Можете смело попросить медицинскую книжку — это обязательный документ каждого мастера, подтверждающий прохождение медицинских осмотров. Обязательным атрибутом являются перчатки. Обычно еще в комплект входят маска и очки.

Инструменты мастера

Так как одной из самых популярных услуг в салонах остается классический обрезной маникюр, обращайте внимание на инструмент. Его стерильность — залог вашей безопасности. Если специалисты салона красоты стерилизуют инструменты в сухожаровой печи (сухожаре), то чаще всего они помещают их в крафт-пакет, оснащенный специальным клапаном. Если инструменты простерилизованы, то небольшой круглый индикатор на нем после обработки меняет цвет и становится темно-розовым. Кроме того, прожаренный крафт-пакет практически невозможно разорвать, именно поэтому мастера разрезают его ножницами. Это еще один показатель того, что инструмент действительно подвергался обработке.

Технология работы

Хороший мастер всегда ответит на интересующие вас вопросы и объяснит, почему он использует тот или иной материал, сколько он будет держаться на ногтях, и даже порекомендует дизайн. Мастер дает вам советы по домашнему уходу за руками — это огромный плюс! Так он показывает заинтересованность в том, чтобы ваши руки всегда оставались ухоженными.

Качественная продукция

Приходя в хороший салон, все мы надеемся на то, что процедура будет выполненная качественными препаратами, оригинальной продукцией. К сожалению, это не всегда так. Поэтому если у вас вызывает подозрение внешний вид покрытия, его запах или внезапная аллергическая реакция, вы вправе попросить сертификаты на используемую продукцию.

Косметологический кабинет

В косметологическом кабинете поджидает меньше опасностей, чем в нейл-баре, но и здесь есть свои риски. В первую очереди все они касаются стерильности. Следите за тем, чтобы все используемые составы готовили при вас (касается составов, требующих смешения ингредиентов).

Если при процедуре используются готовые препараты или средства, то извлекать их из банки можно либо шпателем, либо руками в стерильных медицинских перчатках, но никак не голыми пальцами. Кроме того, косметолог должен в вашем присутствии достать ватные тампоны и чистые кисти для процедуры. При агрессивном воздействии ваша кожа абсолютно беззащитна перед болезнетворными бактериями.

При инъекционных процедурах косметолог должен распаковать при вас стерильный шприц, который изначально содержит в себе филлер или другие используемые средства. Запомните, добросовестные производители в фабричных условиях расфасовывают средства по шприцам и стерильно их упаковывают. Если косметолог предложит вам расколоть на двоих один шприц с вашей подругой, дочерью, сестрой (нужное подчеркнуть), пусть даже со сменой иглы, вставайте и бегите скорее, ведь такая практика не просто нестерильна, но и незаконна. Один клиент — один шприц! Скупой не просто платит дважды, скупой вполне может заплатить здоровьем за свою жадность.

Мезококтейли и другие препараты из флакона или ампулы — другое дело, из одной ампулы можно набирать несколькими стерильными шприцами. В этом случае ничего страшного нет.

Парикмахерский зал В уважающем себя салоне красоты мастера никогда не допустят того, чтобы клиент видел следы проведенных ранее процедур. Разбросанные по полу волосы, куски ногтей, пыль от снятия гель-лака, использованные ватные диски — абсолютное табу.

Прежде чем сесть в парикмахерское кресло, поговорите со стилистом. Если он не спрашивает о ваших прошлых экспериментах с волосами, не уточняет у вас желаемый финальный результат, не предлагает альтернативных процедур или техник окрашивания и так далее, то можно предположить, что в вас как в клиенте он не слишком заинтересован, хорошего результата в этом случае ждать не стоит.

Если же вы готовы доверить свои волосы парикмахеру, следующее, на что стоит обратить внимание, — специальная накидка. Пеньюары из синтетической ткани должны применяться только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком, чтобы не допустить контакта с кожей шеи клиента. Не пренебрегайте одноразовыми воротничками, ведь накидки обычно не стирают после каждого рабочего дня. Иногда они и вовсе превращаются в главный пылесборник на рабочем месте. Все использованные инструменты тоже должны быть обеззаражены в специальном растворе после каждого клиента, это поможет избежать заражения педикулезом и демодекозом (кожным клещом).

Места, которых стоит опасаться

Исходя из личного опыта и здравого смысла, мы можем с определенной долей уверенности сказать, что салонов, расположенные рядом с вокзалами и другими местами с высокой проходимостью людей стоит опасаться. Прежде чем передать свои волосы, ногти и кожу в руки мастера, поинтересуйтесь наличием у него лицензии для проведения процедур.

Салоны, расположенные в мелких торговых центрах и на рынках, тоже оказались в группе риска. Запомните, чем больше людей в салоне и чем больше оказание услуг походит на фабричный конвейр, тем меньше остается времени на обеззараживание и стерилизацию инструментов после каждого клиента.

Низкие цены тоже должны насторожить. В конце концов, никто не станет работать себе в убыток, а значит низкая цена — это первый признак экономии. А вот на чем именно сэкономил салон —на профессионализме мастера, на инструментах и продуктах, используемых для проведения процедуры или же на тщательном очищении и стерилизации инструмента — вы точно не узнаете… По крайней мере, пока некачественные услуги не отразятся на вашем здоровье.

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