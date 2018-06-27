Волосы, как у Рапунцель: 7 продуктов для роста волос по совету Ким Кардашьян

Ким Кардашьян обожает эксперименты с волосами: то обесцветит их, то покрасит в розовый, то вернется к натуральному оттенку, все по новой. Конечно, такие манипуляции могут пагубно на них отразиться, но у звезды есть свой метод, как сохранить роскошную шевелюру здоровой.

Помимо ухода за волосами, Ким придерживается специальной диеты, про которую она рассказала в приложении KKW Beauty. Итак, чтобы волосы росли длинные и блестящие в свой рацион необходимо внести следующие семь продуктов.

Лосось

Самостоятельно тело не может воспроизводить омега-3, но его высокое содержание можно найти в лососе. Жирные кислоты сделают волосы более плотными и увлажнят кожу. Кроме того, в этой рыбе также есть витамин D, который избавит от ломкости.

Горький шоколад

Не стоит мучать себя без сладкого — вооружитесь горьким шоколадом. В нем содержатся цинк, медь и железо, способствующие возобновлению клеток. Таким образом кислород и кровь поступают к коже головы, а от хорошей циркуляции крови ускоряется рост волос.

Яйца

Во-первых, они как и лосось богаты омега-3. Во-вторых, в яйцах также содержится биотин, который положительно влияет на рост волос. Кроме того, сами волосы состоят из белка, так что яйца один из важнейших компонентов для здоровых волос.

Авокадо

Если хотите больше блеска — ешьте авокадо. Он содержит растительные масла, которые питают фолликулы изнутри и делают волосы сильными и придают им здоровый блекс. Также в нем много витамина Е, стимулирующего рост волос.

Морковь

Еще один отличный способ ускорить рост волос — побольше употреблять морковь. Витамин А сделает свое дело на отлично.

Устрицы

Устрицы богаты цинком, который стимулирует рост и силу волос. Как известно, низкий уровень цинка может стать причиной потери волос. Так что стоит обратить в первую очередь внимание на продукты, в которых он содержится больше всего.