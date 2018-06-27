«Винтаж вам к лицу»: Дарья Мороз порадовала сменой имиджа

Актриса Дарья Мороз — обладательница весьма смелой прически, где короче — это уже бритая налысо голова. Однако на днях звезда отечественного кинематографа представила широкой публике снимок, на котором ее лицо нежно обволакивает волна кудрей, и очарованные поклонники в один голос призвали артистку немедленно взять курс на женственность.

Отечественная актриса Дарья Мороз отличается интересной внешностью, а также необычайной смелостью, которая позволяет ей идти на кардинальные смены имиджа и даже жертвовать одним из самых ценных вещей для многих женщин — своими волосами. Сейчас артистка носит экстравагантную стрижку «ежик», которую с успехом сочетает с самыми невероятными нарядами, совершенно пренебрегая главным оружием многих женщин — женственностью и изяществом. И хотя немало почитателей уже привыкли к такому амплуа актрисы, новая фотография разбередила душу всем подписчикам, и очарованные обыватели призвали Дарью как можно скорее вернуть в свой облик нежность.

Дарья Мороз обнародовала снимок, на котором поклонникам бросились в глаза метаморфозы внешности звезды. Легкие вьющиеся локоны красиво обрамляли ее лицо, навевая воспоминания о временах ретро-стиля. И хотя актриса призналась, что для снимка использовала парик, пораженная преображением публика немедленно изъявила желание, чтобы Дарья начала отращивать свои локоны, ибо в таком образе невооруженным глазом видна и женственность, и грация, и все прочие ценные качества прекрасной половины человечества. «Боже как красиво! Нежно, воздушно! Прелесть!» «Вот такая причёска вам очень идёт, вы такая женственная!» «Изумительно! Нежность звенит тоненьким колокольчиком»

«Вам очень хорошо стрижка средней длины — очень женственно» «Винтаж определенно вам к лицу» «Красиво.. Не то, что нынешний „ёжик“ „Какие красивые у вас были волосы! Я вот думаю, может вам опять их начать отращивать, вам они очень идут, и цвет и укладка красивая!“

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что и с короткой стрижкой Дарья Мороз способна поразить своим образом светской львицы, показывая тем самым, что для создания совершенного силуэта длина волос совершенно не важна.