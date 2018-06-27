Ещё
«Винтаж вам к лицу»: Дарья Мороз порадовала сменой имиджа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Винтаж вам к лицу»: Дарья Мороз порадовала сменой имиджа 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса Дарья Мороз — обладательница весьма смелой прически, где короче — это уже бритая налысо голова. Однако на днях звезда отечественного кинематографа представила широкой публике снимок, на котором ее лицо нежно обволакивает волна кудрей, и очарованные поклонники в один голос призвали артистку немедленно взять курс на женственность.
Отечественная актриса Дарья Мороз отличается интересной внешностью, а также необычайной смелостью, которая позволяет ей идти на кардинальные смены имиджа и даже жертвовать одним из самых ценных вещей для многих женщин — своими волосами. Сейчас артистка носит экстравагантную стрижку «ежик», которую с успехом сочетает с самыми невероятными нарядами, совершенно пренебрегая главным оружием многих женщин — женственностью и изяществом. И хотя немало почитателей уже привыкли к такому амплуа актрисы, новая фотография разбередила душу всем подписчикам, и очарованные обыватели призвали Дарью как можно скорее вернуть в свой облик нежность.
Дарья Мороз обнародовала снимок, на котором поклонникам бросились в глаза метаморфозы внешности звезды. Легкие вьющиеся локоны красиво обрамляли ее лицо, навевая воспоминания о временах ретро-стиля. И хотя актриса призналась, что для снимка использовала парик, пораженная преображением публика немедленно изъявила желание, чтобы Дарья начала отращивать свои локоны, ибо в таком образе невооруженным глазом видна и женственность, и грация, и все прочие ценные качества прекрасной половины человечества. «Боже как красиво! Нежно, воздушно! Прелесть!» «Вот такая причёска вам очень идёт, вы такая женственная!» «Изумительно! Нежность звенит тоненьким колокольчиком»
«Вам очень хорошо стрижка средней длины — очень женственно» «Винтаж определенно вам к лицу» «Красиво.. Не то, что нынешний „ёжик“ „Какие красивые у вас были волосы! Я вот думаю, может вам опять их начать отращивать, вам они очень идут, и цвет и укладка красивая!“
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что и с короткой стрижкой Дарья Мороз способна поразить своим образом светской львицы, показывая тем самым, что для создания совершенного силуэта длина волос совершенно не важна.
Eva.ru: последние новости
«Похожа на старушку»: Юлия Пересильд не впечатлила лицом без косметики «Когда брови пострижете?» Яну Кошкину сравнили с разъяренным самураем «Какой он мудрый»: Дмитрий Шепелев рассказал, чему его учит сын
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет30
Пожар в «Атриуме»: первые подробности17
Самая крутая награда для Путина и другие события дня38
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме41
«С***ы дети!»: Рынска устроила скандал в аэропорту90
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
06:26
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа
Политика
00:47
Новая стратегия НАТО угрожает России
Конфликты Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение