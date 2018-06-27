Советует трихолог: как сохранить цвет и структуру волос в отпуске?

Трихолог-консультант Анна Порткова рассказала, почему летом лучше не злоупотреблять маслами и соляными спреями, зачем ополаскивать голову после купания и чем защитить волосы от вредного УФ-излучения, если под рукой не оказалось средства с SPF.

Правило №1: не злоупотребляйте маслами

Отправляясь на пляж, не наносите на волосы натуральные масла. Проникая под чешуйки, они нагреваются под воздействием солнца, разрушая структуру. Итог: сухость, ломкость, потеря упругости (о грубых ошибках при использовании масел я рассказывала тут).

Правило №2: всегда смывайте морскую и хлорированную воду

Задерживаясь на волосах, кристаллы соли действуют, как призма, в буквальном смысле сжигая волосы. Таким же действием обладают соляные спреи — это отличное текстурирующее средство, но пользоваться им можно не чаще одного-двух раз в неделю. С хлором похожая история — он разрушает структуру.

Правило №3: пользуйтесь SPF-защитой

Не только кожа нуждается в защите от ультрафиолета. УФ-лучи нарушают целостность волоса и способствуют вымыванию цвета — волосы выгорают. Под действием солнца средства с SPF испаряются, «уводя» температуру с поверхности и стрежня волоса, способствуя сохранению влаги.

Правило №4: чаще делайте маски

Лето — время увлажняющих спреев и масок. Даже при условии защиты, волосы все равно подвергаются агрессивному воздействию. Ищите в составе экстракты лекарственных растений, протеины, биотин, витамины.

Правило №5: пользуйтесь термозащитой

Даже если сушите волосы холодным воздухом пользуйтесь термозащитой! Она создает на поверхности волоса пленку, препятствуя расслоению и помогая сохранить структуру. Если на полке не нашлось средства с SPF, перед выходом на пляж нанесите термозащиту — спасет от возможных «неприятностей».

Правило №6: носите головные уборы

Нет лучшего средства защиты для волос, чем бейсболка. Вредное ультрафиолетовое излучение не способно проникнуть даже под тонкую ткань. И вообще — это красиво!

Правило №7: позаботьтесь о кончиках

Перед сеансом «солнечных ванн» можно нанести на кончики любую увлажняющую маску — будет «уводить» температуру не хуже, чем средство с SPF. Отлично работает NAK «Восстановление за 60 секунд».

Правило №8: мойте голову по мере загрязнения

Это правило нужно соблюдать не только в отпуске. Смесь секрета сальных желез с пылью, грязью и солями тяжелых металлов — отличный субстрат для размножения болезнетворных микроорганизмов. А под воздействием температуры это происходит гораздо быстрее.

Правило №9: не сушите слишком мокрые волосы

Никогда не сушите волосы, едва переступив порог душевой кабины. Промокните их полотенцем и дайте им немного подсохнуть естественным путем (минимум 5 минут). Именно промокните, а не вытирайте — влажные волосы легко повредить при механическом воздействии.

В процессе сушки важно выбрать правильный температурный режим и направление воздуха: потоки нужно направлять под углом по направлению расположения кутикулы.

Правило №10: используйте скраб для кожи головы

Я рекомендую именно скрабы, а не пилинги. Скрабы более мягко воздействуют на кожу (пилинги — это скорее салонная история), обеспечивая глубокую очистку, устраняя остатки стайлинговых средств, избыток себума, соли тяжелых металлов. При регулярном использовании ускоряются обменные процессы, стимулируется кровообращение. Активные компоненты из сывороток и масок усваиваются после скраба гораздо лучше.

Правило №11: перед поездкой на море сделайте тонировку

Удивлены? Пигмент заполняет свободное пространство между чешуйками — волосы становятся более плотными, и их сложнее повредить.