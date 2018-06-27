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Шеллак: что важно знать перед тем, как его делать
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Шеллак: что важно знать перед тем, как его делать 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Преимущества покрытия шеллаком и гель-лаком очевидны. Эти материалы быстро высыхают под УФ-лучами и долго держатся. Получившийся слой отличается прочностью. Но, несмотря на все достоинства, в медицинской среде не утихают споры о том, не вредно ли такое покрытие.
Необходимость высыхания под лампой
Покрытия от разных производителей обладают разными свойствами, отличаются по составу и структуре. Все лаки имеют различную консистенцию, и по-своему влияют на ногтевую пластину. Объединяет их одно — необходимость просушки под ультрафиолетовыми лучами.
С использованием УФ-лампы связаны главные опасения врачей. Сами по себе УФ-лучи безвредны для человека. И качественные лампы безопасны. Но у них есть срок годности. Мастера, чтобы сэкономить, меняют их реже, чем положено. После истечения срока годности лампы начинают выделять вредные вещества. Главный совет врачей заключается в том, чтобы требовать предъявления сертификата на лампу, в котором указана конечная дата ее использования.
Травмирующее снятие
Ни в коем случае нельзя обдирать шеллак с ногтей. Так вместе со слоем лака вы снимете верхнюю часть ногтевой пластины. Снятие лака делайте в салоне. Следует также проконтролировать состав этого средства, чтобы в нем не было формальдегидов и формальдегидовых солей. Они способствуют отравлению организма.
Если вы хотите избавиться от гель-лака на ногтях в домашних условиях, используйте жидкость для снятия обычного лака. При этом стоит увеличить время воздействия. Намочите ватный тампон в растворе, и приложите его к ногтю на 15 минут. Когда шеллак растворится, аккуратно снимите его тампоном. Остатки лака можно соскребать деревянной палочкой или зубочисткой.
Не стоит все время носить лак на ногтях. В отношении этого времени есть правило 7 дней. Лучше чередовать покрытие в течение недели с отдыхом для ногтей. Его период также должен равняться 7 дням. Постоянно покрывая пластину, и не давая ногтю «дышать», вы значительно ослабите ее. Негативным фактором также является необходимость спиливания верхнего слоя. Если часто делать коррекцию, ороговевший слой постепенно истончается. В конечном итоге это может привести к полному истиранию ногтей и появлению открытой области. Потеряв естественную защиту, нежная кожа будет беззащитна перед внешними воздействиями.
Мнение врачей
Врачи напоминают, что покрытие ногтевой пластины делается для красоты, а не для укрепления. Наносить лаки нужно только на здоровые ногти. Не нужно маскировать лаком появившиеся пятна или неровности. Если вы заметили нездоровые изменения ногтевой пластины, сразу обратитесь к дерматологу и прекратите нанесение лаков до полного излечения ногтей.
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