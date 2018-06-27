Хочешь — верь, хочешь — нет: самые странные бьюти-привычки звезд

Знаменитости знают немало лайфхаков визажистов и стилистов. И все же не пренебрегают домашними рецептами. И, честно говоря, некоторые из них очень странные.

Вряд ли кто-то мог подумать, что для создания пляжных локонов английская модель Сьюки Уотерхаус (26) использует Coca-Cola . «Мне не нравятся мои волосы сразу после мытья, — признается Сьюки, — они тонкие и гладкие, но Coca-Cola делает их более взъерошенными, как будто я только что вернулась с пляжа». Если захочешь сделать локоны surf-style, после мытья ополосни волосы газировкой.

Кэтрин Зета-Джонс (48) обожает домашние бьюти-рецепты. Например, для густоты волос после мытья она наносит на них смесь из пива и меда. Актриса признается, что после такой маски она пахнет, как пивная бочка, но результат того стоит.

Дженнифер Лопес (48) шикарное тело. И чтобы поддерживать себя в форме, звезда наносит масло грейпфрута на запястье и нюхает его в течение дня. По ее словам, запах грейпфрута укрощает аппетит.

Гвинет Пэлтроу (45) может похвастаться белоснежной улыбкой. Актриса использует аюрведическую практику — необходимо взять в рот чайную ложку растительного масла и подержать 15 минут на голодный желудок. Масло, по ее словам, выводит токсины и улучшает здоровье полости рта.

Лайфхак от Анджелины Джоли (43) пригодится всем, у кого нет времени (и сухого шампуня под рукой). Актриса призналась, что уже много лет использует детскую присыпку, чтобы освежить прическу и придать объем волосам.

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