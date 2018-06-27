Твое спасение: 9 шампуней, которые восстановят волосы

Твои волосы стали тусклыми и безжизненными? Не отчаивайся! Мы нашли для тебя 9 шампуней, которые восстановят их здоровье и красоту.

Восстанавливающий шампунь Orbie Gold Lust Repair & Restore

Шампунь «Роскошь золота» — спасение для тусклых, лишенных блеска и объема волос. За восстановление прядей отвечает экстракт средиземноморского кедра, а масла арганы и маракуйи сохраняют водный баланс. Растительный коллаген, кофеин, биотин и комплекс аминокислот питают кожу головы, укрепляют корни волос и стимулируют их рост, а также восстанавливают волосяную кутикулу. Также в формуле есть уникальный комплекс Oribe Signature из экстрактов калахарской дыни, личи и эдельвейса. Он препятствует разрушению кератина и защищает волосы от свободных радикалов. Кстати, он не содержит сульфаты, парабены и хлорид натрия.

Orbie, 4000 руб. (на сайте Aizel)

Orbie, 4000 руб. (на сайте Aizel)

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Шампунь с кератином для восстановления волос CHI Keratin Shampoo

Эфирное масло жожоба и масло Аргана в этом шампуне впитываются в волосы и делают их здоровыми, блестящими и предотвращают ломкость. Технология Keratrixtm эффективно восстанавливает волосы после термического воздействия и химической обработки, предотвращает возрастную хрупкость и истончение, интенсивно увлажняет и придает локонам роскошный ухоженный вид. Не содержит сульфатов и парабенов.

CHI, 2 140 руб. (на сайте Pudra)

CHI, 2 140 руб. (на сайте Pudra)

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Питательно-восстанавливающий шампунь Vichy Dercos

Этот шампунь подходит для интенсивного питания и восстановления волос, подвергающихся агрессивному воздействию внешних факторов (фен, химическая завивка, UV-излучение и т. д.). Лаборатории VICHY DERCOS впервые объединяют питательные масла (миндальное, сафлоровое и розовое) и 5 аминокислот (аргинин, глутамин, серин, цистеин и пролин) в одном комплексе для восстановления «строительных» компонентов волосы. Шампунь Содержит UV-фильтры.

VICHY, 842 руб. (на сайте VICHY)

VICHY, 842 руб. (на сайте VICHY)

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Шампунь Enhel Beauty Sparklinng Shampoo for Healthy Glossy Hair

Премиальный Шампунь для укрепления и роста волос Enhel Beauty Hair Care — это революционное средство для терапевтического ухода за твоими волосами. Шампунь создан на основе минеральной воды. Флакон с двойной помпой сохраняет свойства углекислоты на максимуме, а она стимулирует рост волос и улучшает циркуляцию крови. Этот компонент проникает в глубокие слои кожи головы, чтобы не только очистить ее от загрязнений, с которыми не справляются другие средства, но и восстановить изнутри. После первого же применения волосы заметно преображаются. Шампунь на 100% гипоаллергенен. 19 сильных и натуральных компонентов в составе шампуня лечат повреждения, увлажняют, защищают волосы. Он не содержит силикон, лауретсульфат натрия, парабенов и искусственных красителей. Пахнет свежим яблоком, прекрасно пенится и очищает.

ENHEL BEAUTY, 6 400 руб. (на сайте Aizel)

ENHEL BEAUTY, 6 400 руб. (на сайте Aizel)

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Бессиликоновый шампунь-уход с молочными протеинами Milrish

Японский бессиликоновый шампунь-уход с силой натуральных молочных протеинов деликатно очищает кожу головы и волосы. Богатый уходовый комплекс делает волосы более сильными и упругими, глубоко увлажняя по всей длине. Природные компоненты укрепляют корни волос, помогая бороться с их выпадением.

В состав шампуня-ухода входят:

1. Пять молочных компонентов, среди которых йогуртовая закваска и молочная сыворотка, содержащие незаменимые аминокислоты для здоровья и красоты волос. Аминокислоты восстанавливают и укрепляют структуру волоса, делая его более плотным и упругим.

2. Натуральные экстракты ромашки, липы и календулы укрепляют корни, питают волосяные луковицы, помогают бороться с перхотью, зудом и жирностью волос, защищая их от негативного внешнего воздействия.

3. Масло ши превосходно питает кожу, пробуждает спящие волосяные луковицы и укрепляет волосы по всей длине.

4. Молочная кислота регулирует pH кожи головы и стимулирует обновление клеток.

5. Экстракт мыльного дерева образует плотную и воздушную пену, не вызывая зуда и шелушения кожи головы.

Milrish, 621 руб. (на сайте Japonica)

Milrish, 621 руб. (на сайте Japonica)

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Деликатный шампунь-уход 3 в 1 Elseve «Полное восстановление 5»

Этот шампунь для поврежденных волос с драгоценным экстрактом календулы, который одновременно очищает как шампунь, облегчает расчесывание как бальзам и интенсивно восстанавливает как уход. Уникальная кремовая формула без сульфатов не пенится.

Loreal Elseve, 389 руб. (на сайте Л’Этуаль)

Loreal Elseve, 389 руб. (на сайте Л’Этуаль)

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Восстанавливающий шампунь для поврежденных волос с экстрактом масла камелии Tsubaki

Это средство с нежным ароматом обеспечивает деликатный уход и экстренную помощь волосам, утратившим силу и блеск. Марка TSUBAKI, созданная японской корпорацией Shiseido — одна из ведущих компаний по производству высокоэффективных косметических средств с лечебным эффектом для ухода за волосами.

Шампунь содержит масло камелии, применяемое в японской медицине более тысячи лет. Это чудо-растение богато ненасыщенными жирными кислотами, кальцием, магнием, железом, а также витаминами группы A, В, Е. Средство бережно ухаживает за ломкими, поврежденными, секущимися волосами, защищает и питает кожу головы. Экстракты пяти растительных компонентов заботятся о локонах от корней до кончиков, защищают фолликулы, предотвращая выпадение. Шампунь не содержит силикон, вредные отдушки и химические красители.

Tsubaki, 1 209 руб. (на сайте Л’Этуаль)

Tsubaki, 1 209 руб. (на сайте Л’Этуаль)

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Шампунь с овсом для сухих и поврежденных волос Weleda

Шампунь-уход с экстрактом овса для сухих и поврежденных волос разглаживает поверхность волоса и уменьшает их ломкость. Мягкая рецептура создана для восстановления здоровья кожи головы и естественной красоты. Продукт не содержит ингредиентов на основе минеральных масел, а также синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов, не содержит силикона.

Weleda, 799 руб. (на сайте ЛЭтуаль)

Weleda, 799 руб. (на сайте ЛЭтуаль)

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Шампунь для блеска волос The Body Shop «Клубника»

Мягкий шампунь с жизнерадостным ароматом смягчает и разглаживает волосяную кутикулу и дарит волосам здоровый блеск благодаря великолепным натуральным ингредиентам — клубничному пюре и алоэ вера. Уже после первого использования волосы становятся гладкими и шелковистыми. Подходит для частого использования и веганов. Содержит органическое алоэ вера, закупаемое в Гватемале по программе «Справедливая торговля»

The Body Shop, 590 руб.

The Body Shop, 590 руб.

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