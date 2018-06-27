5 способов начать отращивать волосы прямо сейчас

Чем чаще стричь, тем лучше

Научных доказательств тому, что волосы начинают расти с геометрической прогрессией после того, как вы их пострижете, не существует. Действительно, подрезать волосы каждые 3-4 месяца важно, избавляясь от секущихся кончиков и сохраняя форму прически. Но гораздо более важной процедурой является правильный уход за уже имеющейся длиной волос, чтобы необходимость в частом подрезании просто-напросто не появлялась. После каждого мытья волос шампунем обязательно используйте бальзамы-ополаскиватели, а также минимум раз в неделю — питательную маску. Это поможет сохранить эластичность волос и предотвратить их ломкость. По возможности пользуйтесь как можно реже горячим феном, утюжками, плойками. Чем меньше травмирующих воздействий будут испытывать ваши волосы, тем более долгую жизнь смогут прожить.

Не мойте голову каждый день

Потребность в ежедневном мытье головы может возникнуть по разным причинам, большую роль играет и ритм современной жизни, и индивидуальные физиологические особенности людей, стресс-факторы и все такое прочее. Но в наше время косметическая индустрия предлагает решения для людей, испытывающих необходимость ежедневного очищения. Ведь в этом процессе самое важное — не навредить естественным барьерным структурам кожи и волос. Шампуни для ежедневного мытья волос отличаются специально подобранным составом, благодаря чему не нарушается гидролипидный баланс кожи головы и тонкая защитная пленка на поверхности волос, что не провоцирует кожу восполнять потерянную во время мытья защиту. Таким образом, волосы сохраняют свою красоту и здоровый блеск.

Охотьтесь за усилителями роста

Не верьте в сказки, которыми пестрят рекламные слоганы — ускорить рост волос благодаря живительному элексиру практически невозможно. Растущий волос — это сложный комплекс веществ и химических реакций в нашем организме. Кроме того, с возрастом волосы начинают расти медленнее, поэтому год от года относится к ним нужно внимательнее. Качественный результат — комплексная работа, которая должна проводиться каждый день, в том числе и над собой, когда вы в очередной раз решили заменить полноценный обед перекусом из молочной шоколадки.

Массируйте кожу головы, не жалея себя (и расческу)

Принято считать, что интенсивный массаж кожи головы тонизирует волосяные фолликулы. Делать массаж кожи головы действительно полезно, но только в меру, соблюдая определенные правила. Слишком интенсивное воздействие может повредить кожу, нарушив тем самым рост волос. Только бережные прикосновения к волосам и коже головы дадут желаемый результат. Массаж можно делать круговыми движениями подушечками пальцев перед сном, либо во время мытья головы. Также прекрасно с этой задачей могут справится массажные расчески, главное, избегайте металлических расчесок с острыми концами, они могут царапать кожу головы и повреждать волосы. И еще важное дополнение — не надо расчесывать волосы каждый раз, как только вы вспомнили, что у вас в сумке есть расческа, — это волосам не на пользу, пусть этот ритуал будет происходить только два раза в сутки, а не в любой непонятной ситуации.