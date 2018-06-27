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BTS надели разноцветные парики?
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BTS надели разноцветные парики? 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
BTS провели минувшие выходные с пользой! Парни не только продемонстрировали миру свои новые цвета волос, но и у ехали домой с тремя наградами от «Radio»: «Лучший танцевальный трек», «Лучший дуэт/группа» и «Лучшая песня».
Выступления были записаны до того, как парни удивили поклонников своими новыми цветами волос на концерте «Lotte». Чонгук покрасил волосы в огненно-розовый, Чимин — в светло-коричневый, Джин превратился в платиновую блондинку, Ви выбрал нежно-персиковый оттенок, RM появился на сцене с пепельно-коричневым цветом волос, а Шуга и Джей-Хоуп отдали предпочтение натуральному темно-коричневому оттенку.
Для такая перемена стала настоящей неожиданностью. Многие гадали, почему парни решились на такие резкие изменения, и уж не парики ли это!? Поклонники вообще очень пристально следят за имиджем парней. Вспомнить хотя бы апрельский хэштег #BTSBlackHairParty, который мгновенно разлетелся по, когда участники группы покрасили волосы в черный для рекламной кампании.
Кстати, многие фанаты расстроились, что не предупредили о смене цвета волос заранее.
«Я понимаю, что ребята хотели нас удивить, но… мне бы так хотелось попрощаться с черным цветом волос», — написала одна из поклонниц у себя в профиле в.
Нам кажется, что ответ достаточно очевиден: чтобы двигаться вперед, необходимы перемены. А как думаете вы? Смена имиджа или все-таки парики?
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